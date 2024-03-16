Chp Edirne Belediye Başkan Adayı Akın: "Konut Abonelerine Su Fiyatlarında Yüzde 20 İndirim Uygulayacağız"

CHP Edirne Belediye Başkan adayı Filiz Gencan Akın, konut şebeke suyunda yüzde 20 indirim yapacağını söyledi. Akın, "Ana isale hatlarından ve şehir şebekesinden yenilemeyi en kısa sürede tamamlayarak kayıp kaçak oranlarını minimum seviyeye düşürerek su tasarrufunu sağlayıp konut abonelerine yüzde 20 oranında indirim uygulayacağız" dedi.

CHP Edirne Belediye Başkan adayı avukat Filiz Gencan Akın, Atatürk Kültür Merkezi’nde projelerini anlattı. Akın, şunları söyledi:

"Edirne ülkeye göçmen dolduranlara, emeklinin üç kuruşunu cebinden alanlara, gençlerin umutlarını çalanlara pabuç bırakmaz. Cumhuriyet düşmanlarının tuzaklarına düşmeyeceğiz. Oyunlarına gelmeyeceğiz. Yolumuzdan şaşmayacağız. Cumhuriyet değerlerinden vazgeçmeyeceğiz. Bir diğer projemiz temiz suya erişim. Ana isale hatlarından ve şehir şebekesinden yenilemeyi en kısa sürede tamamlayarak kayıp kaçak oranlarını minimum seviyeye düşürerek su tasarrufunu sağlayıp konut abonelerine yüzde 20 oranında indirim uygulayacağız. Marka bir şehre yakışır şekilde toplu ulaşım altyapımızı güçlendireceğiz. Mevcut sorunları gidereceğiz. Ulaşım ana planı yapacağız. Toplu taşıma takip merkezi kuracağız. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ücretsiz seyahat hakkı güvencemiz altında. Tam ve öğrenci biniş ücretlerinde yüzde 20 indirim yapacağız. 5 yılda 10 kreşle çocuklarımıza, annelerimize ve ailelerimize destek olacağız."

Anka Haber Ajansı