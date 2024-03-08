Chp Edirne Belediye Başkan Adayı Akın: "Kreş Sayımızı Arttıracağız"

CHP Edirne Belediye Başkan adayı Filiz Gencan Akın, kadınlar için yapacakları projeleri açıkladı. Akın, "Kreş sayımızı arttıracağız. Kadın sığınma evlerimiz, kadın merkezlerimiz ve burada çalışan personelimiz bütünlük içinde kadınlar için mücadele edeceğiz" dedi.

CHP Edirne Belediye Başkan adayı Filiz Gencan Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Saraçlar caddesinde kadınlarla bir araya geldi. Kadınların gününü kutlayan Akın, müzik eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi. Yaptığı konuşmada kadınlar için projelerinden de bahseden Akın, Edirne’de kreş sayısını arttıracaklarını ifade etti.

"ÖNCELİĞİMİZ KADINLAR, GENÇLER VE ÇOCUKLAR"

Akın, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar kadın dayanışması olarak yapmış olduğumuz bütün projeler, eylemler, hareketler daha güçlenerek devam edecek. Belediyemizde her zaman kadın aile hizmetlerine birazcık düşük bütçe verilirdi ama bu da benim size müjdem olsun artık bütçede çok güçlüyüz artık bütçede yapılacak işler için bir payımız var. Biliyoruz ki ekonomik sıkıntılar en çok biz kadınları yoruyor, üzüyor. Yoksulluğu yaratan biz değiliz en azından kendi şehrimizde yoksulluğu yok etmek için yerel yönetim olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Buna emin olun. Önceliğimiz kadınlar, gençler ve çocuklar. Kadınlarla ilgili yapacağımız projelerin hepsi bizlerin hayatını kolaylaştıracak, bizlerin yaşam kalitesini arttıracak. Kreş sayımızı arttıracağız. Kadın sığınma evlerimiz, kadın merkezlerimiz ve burada çalışan personelimiz bütünlük içinde kadınlar için mücadele edeceğiz."

Anka Haber Ajansı