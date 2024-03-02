Chp Edirne Belediye Başkan Adayı Akın: "Rekor Oy Bekliyoruz"

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, Edirne’de seçimi rekor oyla kazanacağını söyledi. Akın, "Biz seçimi alacağız ama rekor oy bekliyoruz. Bunun için de herkese dokunmaya çalışıyoruz. Bu şehri birlikte yönetmek istediğimi her seferinde ifade ediyorum. Bu anlamda bütün STK'larla, meslek örgütleriyle hep birlikte hareket ediyoruz, istişare halindeyiz." dedi

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, Edirne’de seçimi rekor oyla alacağını söyledi. Akın, "Biz seçimi alacağız ama rekor oy bekliyoruz. Bunun için de herkese dokunmaya çalışıyoruz. Bu şehri birlikte yönetmek istediğimi her seferinde ifade ediyorum. Bu anlamda bütün STK'larla, meslek örgütleriyle hep birlikte hareket ediyoruz, istişare halindeyiz." dedi.

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, yaptığı açıklamada, seçim çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğünü, yakında Edirne’ye geleceğini söyleyen Akın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Edirne’ye her konuda destek sözü verdiğini dile getirdi.

"HERKESE DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Filiz Gencan Akın, şunları kaydetti:

"Biz seçimi alacağız ama rekor oy bekliyoruz. Bunun için de herkese dokunmaya çalışıyoruz. Bu şehri birlikte yönetmek istediğimi her seferinde ifade ediyorum. Bu anlamda bütün STK'larla, meslek örgütleriyle hep birlikte hareket ediyoruz, istişare halindeyiz. Genel Başkanımız bütün Edirneli hemşehrilerimize selam söyledi. Süreçle ilgili bilgilendirme yaptık, o da kendi gözlemlerini aktardı. Kendisi tarafından gelen değerlendirmeler çok olumlu. Edirne ile ilgili umutları çok yüksek. Burada da bir program gerçekleştirecek. Yakın zamanda Tekirdağ ve Kırklareli programı var. Edirne’ye özel bir program yapacağı için önümüzdeki günlerde onu da bildireceğiz. Aynı zamanda İBB’den bir ekip de bizimle iş birliği konusunda somut olarak sahadaki çalışmalarımıza destek olacak. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Ekrem Başkan'ın bizimle ilgili görüşleri çok olumlu. Her anlamda destek olmaya çok açık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz."

Anka Haber Ajansı