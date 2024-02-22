Chp Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu Adaylıktan Çekildi, Yeni Aday Filiz Gencan Akın

Chp Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu Adaylıktan Çekildi, Yeni Aday Filiz Gencan Akın

CHP'nin ön seçimle Edirne'den Belediye Başkan adayı olan Şükrü Ciravoğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi. Ciravoğlu'nun yerine ön seçimde en çok 2’nci oyu alan Avukat Filiz Gencan Akın, Edirne Belediye Başkan adayı oldu.

CHP'nin ön seçimle Edirne'den Belediye Başkan adayı olan Şükrü Ciravoğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi. Ciravoğlu'nun yerine ön seçimde en çok 2’nci oyu alan avukat Filiz Gencan Akın, Edirne Belediye Başkan adayı oldu.

CHP Edirne'de 5 Şubat'ta gerçekleştirilen ön seçimden ilk sırada çıkan eczacı Şükrü Ciravoğlu, partisinin Edirne Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti. Ciravoğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Edirne'de 5 Şubat'ta gerçekleştirilen ön seçimden ilk sırada çıkan eczacı Şükrü Ciravoğlu, partisinin Edirne Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti. Şükrü Ciravoğlu ritim bozukluğu şikayetiyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Doktorların bir süre tedavi altında kalıp ritim bozukluğu tedavisi olması gerektiğini belirttiği Ciravoğlu’nun tedavisi devam ederken adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Edirne Belediye Başkan adayı ise ön seçimde en yüksek ikinci oyu alan avukat Filiz Gencan Akın oldu.

Anka Haber Ajansı

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