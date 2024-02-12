Chp Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu Anjiyo Oldu

Chp Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu Anjiyo Oldu

CHP’nin ön seçimde üyelerin en çok oyunu alan CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu, anjiyo oldu. Ciravoğlu, bugün Sultan 1’nci Murat Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ciravoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, yarın taburcu olacağı bildirildi.

CHP’nin ön seçiminde üyelerin en çok oyunu alan CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu, anjiyo oldu. Ciravoğlu, bugün Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ciravoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

“STENT TAKILMIŞTIR”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı yaptığı açıklamada, Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Şükrü Ciravoğlu öğle saatlerinde tansiyon düşüklüğü şikayetiyle Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi'ne gitmiş ve yapılan kontrol sonucunda anjiyosu yapılarak, stent takılmıştır. Sağlık durumu çok iyi olup, yarın taburcu olacak ve çalışmalarına devam edecektir. Edirneli hemşerilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Anka Haber Ajansı

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