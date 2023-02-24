Chp Edirne İl Başkanı Kahraman: “Deprem Bölgesinden Gelen Vatandaş Sayımız 4 Bin Civarı”

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, deprem bölgesinden gelip, geçici olarak kente yerleşen yurttaşların sayısının dört bine yaklaştığını açıkladı. Kahraman, “Bugün itibariyle deprem bölgesinden gelen vatandaş sayımız 4 bin civarı. Yaptığımız ev ziyaretlerinde birçoğunda yatak, oturma gurubu ihtiyacı var. Çok ciddi anlamda beyaz eşya ihtiyacı var. Aklınıza gelebilecek evde kullanılan hemen hemen her şeye ihtiyaç var" dedi.

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, deprem bölgesinden gelip, geçici olarak kente yerleşen yurttaşların sayısının dört bine yaklaştığını açıkladı. Kahraman, “Bugün itibariyle deprem bölgesinden gelen vatandaş sayımız 4 bin civarı. Yaptığımız ev ziyaretlerinde birçoğunda yatak, oturma gurubu ihtiyacı var. Çok ciddi anlamda beyaz eşya ihtiyacı var. Aklınıza gelebilecek evde kullanılan hemen hemen her şeye ihtiyaç var" dedi.

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, bugün yaptığı açıklamada, kentte yerleşen depremzedeleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve sorunların çözümü için çalıştıklarını söyledi. Kahraman sözlerini şöyle sürdürdü:

“GİTTİĞİMİZ BAZI YERLERDE SADECE HALI VARDI"

"Yaşadığımız bu büyük felaketten sonra burada vatandaşlarımız çok büyük duyarlılık gösterdiler. Hep beraber topladığımız gıdaları, eşyaları deprem bölgesine ulaştırdık. Akabinde o bölgeden ciddi anlamda şehrimize gelen depremzede vatandaşlarımız var. Şimdi büyük bir kısmı evlere taşınıyor. Yurtlarda, otellerde misafir oldular. Bugün itibariyle deprem bölgesinden gelen vatandaş sayımız 4 bin civarı. Tek tek evleri gezerek ne ihtiyaçları var, hepsini gidermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Şehir olarak ciddi anlamda birlik içindeyiz. Bu da bizi sevindiriyor. Herkes topyekûn elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yaptığımız ev ziyaretlerinde birçoğunda yatak, oturma gurubu ihtiyacı var. Çok ciddi anlamda beyaz eşya ihtiyacı var. Aklınıza gelebilecek evde kullanılan hemen hemen her şeye ihtiyaç var. Depremzede vatandaşlarımız birçoğu pijamayla gelmiş, bu şehre. Giyecek ve yiyecek sorunu bir nebze çözülüyor. O işin kolay kısmı oluyor ama evde yaşayacak, yatacak yerleri… Bazı gittiğimiz yerlerde sadece halı vardı. Elimizden geldiğince eşya tedariki de yaptık. İmece usulü çalışarak bunları yapmaya çalışıyoruz tabi tüm Edirne halkımız hep beraber bu işi yaparsak çok daha iyi olacak."

Anka Haber Ajansı