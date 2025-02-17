Chp Edirne Kadın Kolları: “Devrimleri Ortadan Kaldırmaya Kimsenin Gücü Yetmeyecek”

CHP Edirne Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Burcu Birgül Çolak, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 99. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetin temeli olan laik hukuk devletinin tüm devrimlerine sahip çıktığı gibi eşitliğin garantisi olan medeni yasaya da sonuna kadar sahip çıkacaktır” dedi.

(EDİRNE) - CHP Edirne Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Burcu Birgül Çolak, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 99. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetin temeli olan laik hukuk devletinin tüm devrimlerine sahip çıktığı gibi eşitliğin garantisi olan medeni yasaya da sonuna kadar sahip çıkacaktır” dedi.

CHP Edirne Merkez İlçe Kadın Kolları, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 99. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı. CHP Edirne Merkez İlçe Örgütü salonunda düzenlenen basın toplantısında CHP Edirne Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Burcu Birgül Çolak, kadınlara bugün uygulanan tüm ayrımcılıkların ortadan kaldırılması için mücadeleye edeceklerini ifade etti.

“Mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz”

Çolak, şunları kaydetti:

“Yasanın kadınlara tanıdığı haklardan geri adım atılamayacağı noktasında kararlılığımızı ifade etmek istiyoruz. Siyasi iktidarın her geçen gün yeni söylem ve eylemlerle hedefine aldığı ve kazanılmış haklarımızın eşitlik temelinde yaşama geçirilmesini zorunlu tutan bu yasaya sahip çıkmak da yine Cumhuriyet Halk Partisi 81 ilinde örgütlü kadın kollarının mücadelesi ve ülkemizdeki kadın örgütlerinin gücüyle mümkün olacaktır. Kadınları bu ülkenin eşit yurttaşları yapan devrimleri ortadan kaldırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetin temeli olan laik hukuk devletinin tüm devrimlerine sahip çıktığı gibi eşitliğin garantisi olan medeni yasaya da sonuna kadar sahip çıkacaktır. Cumhuriyet Halk Partisinin kadın kolları olarak, partimizin tüm eşitlikçi erkekleriyle birlikte, kazanılmış haklarımız için, laiklik için, demokrasi için, Narin için, kadınlara bugün uygulanan tüm ayrımcılıkların ortadan kaldırılması için mücadeleye de sonuna kadar devam edeceğiz.”

Anka Haber Ajansı