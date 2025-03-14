Chp Edirne Merkez İlçe Başkanı Balkanlı: "Emeklilerle Alay Etmekten Başka Bir Şey Değildir"

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Ramazan Bayramı ikramiyesinin 4 bin lira olmasını eleştirerek, "Emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. İlk bakışta bir artış gibi görünse de bu düzenleme, aslında emeklilerle alay etmekten başka bir şey değildir. Çünkü gerçekte, enflasyon karşısında yıllar içinde bu ikramiye zaten erimiş, alım gücü katbekat azalmıştır" dedi.

(EDİRNE) - CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Ramazan Bayramı ikramiyesinin 4 bin lira olmasını eleştirerek, "Emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. İlk bakışta bir artış gibi görünse de bu düzenleme, aslında emeklilerle alay etmekten başka bir şey değildir. Çünkü gerçekte, enflasyon karşısında yıllar içinde bu ikramiye zaten erimiş, alım gücü katbekat azalmıştır" dedi.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, bayram ikramiyesinin alım gücü karşısında eridiğini ifade ederek 6 yıl öncesine kıyasla ikramiyenin 3’te 2 küçüldüğünü aktardı. Balkanlı, şunları kaydetti:

"Alım gücü katbekat azalmıştır"

"Emeklilere bayram ikramiyesi değil, maalesef yaşamları eridi, yok oldu, gitti. 22 yıllık AKP iktidarı, halkın en kırılgan kesimlerini, özellikle emeklileri, yok saymaktadır. 22 yıllık iktidar döneminde emekliler adım adım yoksulluğa mahkum edilmiş, aldıkları maaşla bırakın rahat bir yaşam sürmeyi, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelmişlerdir. Son olarak, emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. İlk bakışta bir artış gibi görünse de bu düzenleme, aslında emeklilerle alay etmekten başka bir şey değildir çünkü gerçekte, enflasyon karşısında yıllar içinde bu ikramiye zaten erimiş, alım gücü katbekat azalmıştır.

"İnsani ihtiyaçlar bile emekliler için lüks hale gelmiştir"

2018 yılında bin lira olarak başlayan bayram ikramiyesi, o dönem asgari ücretin yüzde 61’ine denk geliyordu. Bugün ise 4 bin TL’lik ikramiye, asgari ücretin ancak yüzde 26’sına tekabül etmektedir. Yani emeklilere verilen para, 6 yıl öncesine kıyasla 3’te 2 küçülmüştür. 6 yıl öncesinin ikramiyesi olabilmesi için bile bugün 12 bin lira olarak verilmesi gerekmektedir. Peki, emekliler nasıl bir yaşam sürmektedir? Açlık sınırının 20 bin lirayı, yoksulluk sınırının 60 bin lirayı aştığı bir dönemde, milyonlarca emekli 13-14 bin lira maaşla hayatta kalmaya çalışmaktadır. Kirasını mı ödesin, elektrik-su faturalarını mı ödesin, yoksa mutfağına bir lokma ekmek mi alsın? Torunlarına bir hediye mi götürsün? Maalesef bunların hiçbirisi olmamaktadır. Bayramda onlarla güzel bir yemek mi yesin? Sağlık hizmetlerine erişim, ilaç masrafları, ısınma, giyim gibi en temel insani ihtiyaçlar bile emekliler için lüks hale gelmiştir."

Anka Haber Ajansı