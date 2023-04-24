Chp Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu: "Destekleme Yapmazsanız Süt Hayvanları Eti İçin Kesilir"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, kasaplarda kırmızı et fiyatlarının arttığını, süt fiyatları düşük olduğu için üreticinin süt ineklerini kesmek zorunda kaldığını söyledi. Gaytancıoğlu, "Çözüm ithalatla bulunmaya çalışılıyor ama gördüğünüz gibi bir süt hayvanı neredeyse 100 bin lira ediyor. Süte bir fiyat vermezseniz, destekleme yapmazsanız süt hayvanları eti için kesilir" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, kasaplarda kırmızı et fiyatlarının arttığını, süt fiyatları düşük olduğu için üreticinin süt ineklerini kesmek zorunda kaldığını söyledi. Gaytancıoğlu, "Çözüm ithalatla bulunmaya çalışılıyor ama gördüğünüz gibi bir süt hayvanı neredeyse 100 bin lira ediyor. Süte bir fiyat vermezseniz, destekleme yapmazsanız süt hayvanları eti için kesilir" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün Edirne’nin Keşan İlçesine bağlı Altıntaş Köyü’nde üreticilerle birlikte ahırda bir araya geldi. Üreticinin sorunlarını dinleyen Gaytancıoğlu, et fiyatları yükseldiği için üreticinin süt ineklerini kestirdiğini ifade etti.

"SÜT FİYATLARINI 11 LİRADAN 10 LİRAYA ÇEKTİLER"

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye’de et fiyatları neden yükseliyor. Neden mi, çünkü kesilecek hayvan kalmadı. Önce süt inekleri kesildi sonra çözüm ithalatla bulunmaya çalışılıyor ama gördüğünüz gibi bir süt hayvanı neredeyse 100 bin lira ediyor. Süte bir fiyat vermezseniz, destekleme yapmazsanız süt hayvanları eti için kesilir. Süt fiyatlarını 11 liradan 10 liraya çektiler."

"SÜT İNEKÇİLİĞİ BİTECEK"

Bir üretici, "Üretmek istiyoruz ama et fiyatlarının artmasından dolayı süt inekçiliği bitecek" dedi.

Bir başka üretici ise, "Süt 10 lira, dün mezbahada hayvan kesimi çıktı 250 liraya. 400 kilogramlık bir inek bugün tutar 100 bin lira para. Adam neden süt sağmaya uğraşsın ki. Bu gidişat iyi değil. Kesinlikle böyle giderse hayvancılık bitecek. Et fiyatlarının yükselmesi belki bizi cezbediyor ama süt fiyatlarının para yapması lazım" diye konuştu.

Başka bir üretici de, "Tüketici 250 liraya kesim olduğu halde kasaptan 300-500 liraya kıymayı nasıl alıp yesin" dedi.

Anka Haber Ajansı