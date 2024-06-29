Chp, Edirne'de Bulunan 'Tartışmalı' Rölyefi Değiştirdi

Chp, Edirne'de Bulunan 'Tartışmalı' Rölyefi Değiştirdi

Edirne’nin Havsa ilçesine önceki dönem AKP'li Belediye Başkanı Aydın Balkan tarafından yaptırılan ve tartışmalara neden olan Atatürk rölyefinin yerine Atatürk Anıtı yapıldı.

(EDİRNE)- Edirne’nin Havsa ilçesine önceki dönem AKP'li Belediye Başkanı Aydın Balkan tarafından yaptırılan ve tartışmalara neden olan Atatürk rölyefinin yerine Atatürk Anıtı yapıldı.

İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Aygün tarafından CHP’li belediyeye hediye edilen Atatürk Anıtı, Havsa ilçe girişine konuldu. Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Atatürk rölyefinin Atatürk’e benzemediği gerekçesiyle büyük tepkilere neden olduğunu belirterek, seçim çalışmalarında söz verdikleri Atatürk Anıtı’nı ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Anka Haber Ajansı

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