Chp, Ekim Sonunda Yeni Bir Çalıştayla İktidara Seslenecek: “‘Esnek’ Değil, Güvencesiz Çalıştırma”

CHP, ekim sonunda çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında yeni bir çalıştay hazırlığı yapıyor. Çalıştayda, çalışma yaşamıyla ilgili sorunlar masaya yatırılacak ve çıkan sonuçlar, çalışma ve sosyal güvenlik alanında parti programı için de yol haritası niteliğinde olacak. İktidarın sunduğu ‘esnek çalışma’ modelinin aslında ‘güvencesiz çalıştırma’ olduğu vurgusu da İstanbul’da düzenlenmesi planlanan çalıştayda gündeme getirilecek.

GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP, ekim sonunda çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında yeni bir çalıştay hazırlığı yapıyor. Çalıştayda, çalışma yaşamıyla ilgili sorunlar masaya yatırılacak ve çıkan sonuçlar, çalışma ve sosyal güvenlik alanında parti programı için de yol haritası niteliğinde olacak. İktidarın sunduğu ‘esnek çalışma’ modelinin aslında ‘güvencesiz çalıştırma’ olduğu vurgusu da İstanbul’da düzenlenmesi planlanan çalıştayda gündeme getirilecek.

Emek bürolarının yeniden faaliyete geçiren CHP, 13 Eylül’de Kocaeli’nde yapılan Emek Büroları Akademik Kurul toplantısının ardından, şimdi yeni bir çalıştay hazırlığında. Hazırlıklarını CHP’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Gölge Bakanı Gamze Taşcıer’in yaptığı çalıştayda, 81 ilin emek bürolarından sorumlu il başkan yardımcıları ve konunun uzmanları akademisyenler bir araya gelecek. Ekim ayının sonunda, İstanbul’da yapılması planlanan çalıştayın vurgusu, hükümetin ‘esnek çalışma’ dediği modelin aslında güvencesizleştirme çalışması olduğunu göstermek olacak.

Sonuçlar parti programını oluşturacak

Çalıştaydan çıkan sonuçlar, CHP’nin çalışma ve sosyal güvenlik alanında parti programı hazırlığına yol haritası niteliğinde olacak. En geç mayıs ayına kadar çalışma hayatıyla ilgili parti program taslağını tamamlayacaklarını belirten Taşcıer, “Çünkü biz kasım gibi erken seçim çağrısı yaptık. Dolayısıyla o tarihte erken seçim olabilmesi için bizim iktidar politikamızı belirlemiş olmamız lazım” dedi.

“İktidarın çalışma hayatıyla ilgili söylediği yalanlar var”

“İktidarın çalışma hayatıyla ilgili söylediği yalanlar var” ifadelerini kullanan Taşcıer, bu konuyla ilgili de bir çalışma üzerinde hazırlandıklarını kaydetti. Taşcıer, “Örneğin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı, ne diyor, ‘EYT bütçeyi zorluyor’ diyor. ‘Hayır öyle değil, doğrusu bu’ diye, yalanlarla gerçekleri karşılaştıracağımız bir çalışma yapma planımız var” dedi.

Ekim ayının sonunda İstanbul’da çalıştay

Çalıştayın eylül ayında yeniden faaliyete geçen emek bürolarının bir çalışması olduğunu kaydeden Taşcıer, “Biz üç ayak üzerinden ilerleyeceğiz. Birincisi akademik çalışma, ikincisi sendika ve meslek örgütleri, üçüncüsü ise kendi örgütümüz. Ekim ayının ikinci haftası sendikaları bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Onu Ankara'da yapacağız. Ekim ayının son haftasında ise İstanbul'da bir çalıştay planlıyoruz” dedi.

Anka Haber Ajansı