Chp Ekonomi Masası Yola Çıkıyor: Yeni Dönemde Deprem Bölgesi İçin Özel Komite Kuruldu

CHP Ekonomi Masası, Türkiye’nin ekonomisinde yaşanan gelişmeleri ortaya koyabilmek için yeni dönemde de illeri ziyaret ederek, sorunları yerinde inceleyecek. Bu dönemde deprem bölgesine özel “Deprem Bölgesi Ekonomisini İzleme ve Çözüm Komitesi” de kuruldu.

CHP Ekonomi Masası, Türkiye’nin ekonomisinde yaşanan gelişmeleri ortaya koyabilmek için yeni dönemde de illeri ziyaret ederek, sorunları yerinde inceleyecek. Bu dönemde deprem bölgesine özel “Deprem Bölgesi Ekonomisini İzleme ve Çözüm Komitesi” de kuruldu.

CHP Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, CHP Ekonomi Masası; yeni dönemde çalışmalarına başlayacağı duyuruldu. Açıklamada, Geçtiğimiz dönem yoğun bir çalışmayla 44 il ziyaret eden ve 40 bin kilometreden fazla yol kat eden masanın TBMM’nin 28. Dönemi’nde yeni kadrosuyla, “derinleşen ekonomik krizi il ziyaretleriyle yerinde inceleyip, kapsamlı çözüm önerileri ortaya koymak” üzere illeri ziyarete edeceği belirtildi.

Açıklamaya göre bu dönem çalışmalarında il programlarının yanında sektörel toplantılara da yer verme kararı aldı. CHP Ekonomi Masası, deprem bölgesindeki ekonomik tabloyu da özel olarak mercek altına alacak. Bu çerçevede: “Deprem Bölgesi Ekonomisini İzleme ve Çözüm Komitesi” oluşturulurken, Türkiye genelinde gıda, tarım, tekstil, konut gibi sıkıntıların derinleştiği sektörlere ilişkin Daimi Komisyonlar kurulacak.

İllerin Ticaret ve Sanayi Odaları, iş insanları, sanayiciler, dernekler, Organize Sanayi Bölgeleri yöneticileri, emek örgütleri, esnaf ve çiftçi örgütleri, meslek odaları, Ticaret Borsası yöneticileri ve STK Temsilcileri ile kapsamlı toplantılar yapacak Masa, hem il ölçekli hem Türkiye ölçekli kapsamlı raporlar hazırlayacak, çözüm önerileri geliştirecek.

CHP Ekonomi Masası’nın Saha Koordinatörlüğü’nü Bolu Milletvekili Türker Ateş; Masa Sekreterliği’ni ise Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun yürütecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası şu isimlerden oluşuyor:

-Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın,

-İdari ve Mali İşler Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu,

-İşveren Örgütleri ve Eğitim ve Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık,

-Yurtdışı Örgütlenme Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan,

-İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar,

-Bolu Milletvekili Türker Ateş,

-Denizli Milletvekili Şeref Arpacı,

-Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun,

-Yalova Milletvekili Tahsin Becan,

-İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu,

-Kocaeli Milletvekili Nail Çiler,

-Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır

-Mersin Milletvekili Talat Dinçer,

-Kayseri Milletvekili Aşkın Genç,

-Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur,

-Osmaniye Milletvekili Asu Kaya,

-Mersin Milletvekili Gülcan Kış,

-Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal,

-İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli,

-Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan,

-Önceki döne İstanbul Milletvekilleri Turan Aydoğan ve Bihlun Tamaylıgil.”

Anka Haber Ajansı