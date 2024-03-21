Chp Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Tunceli Ve Bingöl'ü Ziyaret Etti

Chp Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Tunceli Ve Bingöl'ü Ziyaret Etti

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında Bingöl ve Tunceli'yi ziyaret etti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında Bingöl ve Tunceli'yi ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında Bingöl merkez, Kığı, Yayladere ve Adaklı ilçelerine ziyarette bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP'nin adaylarına destek istedi.

Erol, yerel seçimlerin önemli bir umut ışığı olacağına Türkiye’nin en kısa sürede yaşadığı sorunlardan kurtulması adına bir mücadele içerisinde olduklarını söyledi. Tunceli merkez ve Pertek ilçelerini de ziyaret eden Erol, hem merkezde hem de ilçelerde seçimden zaferle ayrılacaklarına inançlarının tam olduğunu belirtti.

Gürsel Erol’un seçim çalışmaları kapsamında Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’yı da ziyaret edeceği kaydedildi.

Anka Haber Ajansı

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