Chp Esenyurt İlçe Başkanlığı: Esenyurt Kıraç İmar Planları Halkın İradesinin Eseri, Kayyım Sahiplenemez

Esenyurt’un Kıraç bölgesine ilişkin 7’inci Etap İmar Planları 25 Nisan itibarıyla askıya çıktı. Bir ay boyunca itiraz ve inceleme süreci devam edecek olan planların, bölgede kentsel dönüşüm sürecini hızlandırması bekleniyor. Ancak, planların askıya çıkmasının ardından başlayan “sahiplenme” tartışmaları, belediyeye kayyım atanmasının ardından ilçede yaşanan siyasi gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

(İSTANBUL) - Esenyurt’un Kıraç bölgesine ilişkin 7’inci Etap İmar Planları 25 Nisan itibarıyla askıya çıktı. Bir ay boyunca itiraz ve inceleme süreci devam edecek olan planların, bölgede kentsel dönüşüm sürecini hızlandırması bekleniyor. Ancak, planların askıya çıkmasının ardından başlayan “sahiplenme” tartışmaları, belediyeye kayyım atanmasının ardından ilçede yaşanan siyasi gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt İlçe Başkanlığından projeye ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu imar planlarının halkın oylarıyla seçilmiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer döneminde hazırlandığı ve 2024 Eylül ayında Esenyurt Belediye Meclisi’nde, 2025 Şubat ayında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylandığı hatırlatıldı.

“Belediye Başkanımızın emekleri yok sayılıyor”

Açıklamada, Başkan Özer’in görevinden uzaklaştırılmasının ardından atanan kayyım yönetiminin projeye sahip çıkmaya çalıştığına dikkat çekilerek, şöyle denildi:

“Ancak her zaman olduğu gibi Esenyurt halkının oylarıyla seçilmiş Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’in icraat ve emeklerini yok sayan kayyım ve yönetimi, şimdi de bu projeye sahip çıkmaya çalışmaktadır. Şunu açıkça belirtelim, kayyım uygulaması, vali yardımcılığı görevinde bulunan bir devlet memurunun atanmasıyla gerçekleşmesine rağmen, kayyım atamasını destekleyen bazı siyasi parti ilçe başkanlarının, kayyımı adeta AKP’nin seçilmiş belediye başkanı gibi göstermeye çalıştıklarını üzülerek gözlemliyoruz. Bu tutum, kayyımın atanmasının arkasındaki gerçekleri de bir kez daha gözler önüne sermektedir. Belediyenin “hizmet yada uygulamalarını“ Akp antetli yazı ile paylaşım yapmak, mevcut kayyım yönetimini bizlerin ve halkımızın zihninde AKP’nin siyasetçisi gibi algılanmasını sağlamaktadır.”

Açıklamada, kayyım uygulamasının yalnızca bir bürokratik atama değil, halk iradesine yönelik siyasi bir müdahale olduğu da dile getirildi. Bazı siyasi parti ilçe başkanlarının, mevcut yönetimi bir siyasi aktör gibi konumlandırmaya çalıştıkları belirtilerek, bu tutumun demokrasiyle bağdaşmadığı vurgulandı.

CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı ayrıca, 4’üncü Etap imar planlarının da seçilmiş yönetim görevdeyken meclise sunulmak üzere hazırlandığını ancak kayyım süreci nedeniyle bu adımın atılamadığını belirtti. Bu etap Zafer, Saadetdere, Namıkkemal, Turgut Özal, İnönü, Yunus Emre ve İncirtepe mahallelerini kapsıyor.

Anka Haber Ajansı