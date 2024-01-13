Chp Eskişehir Heyetinden Şehit Ailesine Taziye Ziyareti

Chp Eskişehir Heyetinden Şehit Ailesine Taziye Ziyareti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan ile Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan ile Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in acı haberinin Eskişehir’deki ailesine ulaştırılmasının ardından Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi’nde bulunan baba ocağına taziye ziyaretleri sürüyor.

Acı haber sonrası Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan ile CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, şehit Muhammed Tunahan Evcin’in babası Nazif Evcin ve anne Ferah Evcin’i ziyaret ederek taziyelerini ilettiler.

Acılı aileye başsağlığı dileyen Büyükerşen ve beraberindeki heyet, “Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; kıymetli ailelerine, aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” dediler.

Anka Haber Ajansı

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