Chp Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz: “Bugün Demokrasiyi Şeklen Yaşatmaya Çalışanlara Karşı Durmanın Günü”

(ESKİŞEHİR) - CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, “Bugün, millet egemenliğini hiçe sayan, halkın iradesini yok sayan, demokrasiyi şeklen yaşatmaya çalışan her anlayışa karşı dimdik durmanın günüdür” dedi.

CHP Eskişehir İl Örgütü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vilayet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla devam etti.

Daha sonra açıklama yapan CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz, 23 Nisan'ın milletin varoluş iradesinin ete kemiğe büründüğü, bağımsızlık idealinin olgunlaştığı, yurttaşların kendi kaderine yön verdiği en anlamlı günlerden biri olduğunu belirterek, "Çünkü 23 Nisan 1920’de TBMM açılmış, saltanatın ve dayatmanın yerine halkın iradesi, milletin sesi ve ortak aklı hakim kılınmıştır" dedi.

“Bir milletin dünyaya karşı verdiği en büyük cevap”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde açılan bu yüce Meclisin, esarete karşı direnişin, bu topraklarda manda ve himayeyi reddeden bir milletin dünyaya karşı verdiği en büyük cevap olduğunu söyleyen Yalaz, şunları kaydetti:

"O gün Ankara’da toplanan Büyük Millet Meclisi, sadece bir yönetim biçimini değil, halkın bir anka kuşu misali küllerinden yeniden doğuşunu, bir ulusun ayağa kalkışını tüm dünyaya açıkça göstermiştir. Bu büyük günü daha da anlamlı kılan ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu günü çocuklara armağan etmiş olmasıdır.

“Bugün demokrasiyi şeklen yaşatmaya çalışan her anlayışa karşı dimdik durmanın günü”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yarının Türkiye’sini kuracak olanların çocuklar olduğunu çok iyi biliyordu. Cumhuriyetin geleceği, o tertemiz yüreklerde filizlenecekti. O yüzden 23 Nisan hem bir ulusun kurtuluşunun hem bir devletin kuruluşunun hem de yarınlara verilen sözün bayramıdır. Bugün, millet egemenliğini hiçe sayan, halkın iradesini yok sayan, demokrasiyi sadece ve sadece şeklen yaşatmaya çalışan her anlayışa karşı dimdik durmanın günüdür. Bugün Atatürk’ün "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözünü bir kez daha hatırlama günüdür. Bugün, çocuklarımızın hakkını, hukukunu, eşitliğini, özgürlüğünü; yani memleketin yarınlarını cesaretle, korkusuzca savunma günüdür."

Anka Haber Ajansı