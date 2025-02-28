Chp Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz: "Eskişehir’de 20 Bine Yakın Üyemiz Oy Kullanma Hakkına Sahip"

CHP tarafından 23 Mart'ta gerçekleşecek olan ön seçim öncesi üye sayılarının artmaya devam ettiğini söyleyen CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, "Tüm üyelerimizi oy kullanmaya davet ediyoruz. An itibariyle Eskişehir’de 20 bine yakın üyemiz oy kullanma hakkına sahip" dedi.

(ESKİŞEHİR) - CHP tarafından 23 Mart'ta gerçekleşecek olan ön seçim öncesi üye sayılarının artmaya devam ettiğini söyleyen CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, "Tüm üyelerimizi oy kullanmaya davet ediyoruz. An itibarıyla Eskişehir’de 20 bine yakın üyemiz oy kullanma hakkına sahip" dedi.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, 23 Mart’ta gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ön seçimine ilişkin açıklama yaptı. Ön seçim açıklamasından sonra insanların akın akın CHP’ye üye olmaya başladığını ifade eden Yalaz, şunları söyledi:

"İlçe başkanlarımız ile ilçelerimizde ve mahallelerimizde kurulacak sandıklarımızı, seçim kurullarımızı belirleyerek hazırlıklarımızı tamamladık. Genel merkezimizin sunduğu seçim takvimi kapsamında Eskişehir il ve ilçe örgütleri olarak ön seçimimize hazırız.

Burada açıklama yapmamızın temel sebebi, 23 Mart pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Önseçimi ile öncesinde ve devamında gelişecek olan süreçtir. 26 Şubat Çarşamba günü belirli aralıklarla düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz eşgüdüm il ve ilçe başkanları toplantımızı il başkanlığımızda bir araya gelerek gerçekleştirdik. İlçe başkanlarımızla 11 Şubat Salı günü, TBMM Grup Toplantısında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ‘Başlıyoruz’ söylemiyle birlikte akın akın partimize üye olmak için gelen yurttaşlarımızın ilgisini, günbegün artan üye sayılarımızı değerlendirdik.Cumhurbaşkanlığı önseçiminde oy kullanmak isteyen hemşehrilerimiz için son üyelik başvurusu tarihi genel merkezimiz tarafından 28 Şubat olarak belirlenmişti. Bugüne kadar başvuruda bulunan tüm hemşehrilerimizin üyelik başvuruları genel merkezimize gönderilmeye devam ediyor. An itibariyle Eskişehir’de 20 bine yakın üyemiz oy kullanma hakkına sahip. İlçe başkanlarımız ile ilçelerimizde ve mahallelerimizde kurulacak sandıklarımızı, seçim kurullarımızı belirleyerek hazırlıklarımızı tamamladık. Genel Merkezimizin sunduğu seçim takvimi kapsamında Eskişehir il ve ilçe örgütleri olarak önseçimimize hazırız.

"22 yıllık iktidarın bu ülkeye verebileceği bir şey kalmadı"

27 Şubat 2025’de ülkemizin dört bir yanından gelen il başkanlarımız, örgüt temsilcilerimiz, belediye başkanlarımız ve çok kıymetli yol arkadaşlarımızla birlikte Genel Merkezimizde hazır bulunduk. 27 Şubat, ikinci yüzyılın şafağının ilk belirtisinin olduğu gün olarak tarihe geçmiştir! Genel Başkanımız Özgür Özel’in ve Ekrem İmamoğlu’nun birlikte CHP Genel Merkezinden kamuoyuna yaptıkları manifesto niteliğindeki sesleniş; çiftçi Mehmet Amcanın, emekli Fatma Teyzenin, öğrenci Ahmet Kardeşimizin ve daha nice yurttaşımızın bu cennet vatan için besledikleri umutlarının yeniden yeşermesidir. Her türlü zulme, baskıya ve istibdada karşın ya hep beraber ya hiçbirimiz diyerek cesaret göstermektir. 22 yıllık bıkmış, bezmiş ve bu ülkeye olumlu manada verebilecekleri hiçbir şey kalmayan bu hoyrat iktidara yeter diyebilmektir!

"Ülkemiz için erken seçim kaçınılamaz tek kurtuluştur"

23 Mart’ta gerçekleşecek önseçimin ardından adaylığı kesinleşecek olan cumhurbaşkanı adayımız, ülkemizin yeni cumhurbaşkanı olacak ve ayrı gayrı demeden toplumumuzun tüm kesimlerini kapsayarak gerçek bir devlet başkanı nasıl olur açıkça gösterecek! Buna yurttaşlarımız hazır, örgütümüz hazır, bizler hazırız. Birlikte seçecek, tarihe geçeceğiz. Buradan tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum; gelin, gelecek nesillerimiz için aydınlık bir Türkiye için bu mücadeleye omuz verin! Ülkemiz için erken seçim kaçınılamaz tek kurtuluştur. Tarih denen büyük yargıç, cesurları mutlaka ve mutlaka haklı çıkartacaktır! İnsanca, hakça bir düzem için bir olalım, birlik olalım bu bozuk çarkı hep birlikte kıralım.

Yine bu kapsamda partililerimize sesleniyorum. Bu tarihi sürece gelin hep birlikte imzamızı atalım. Bu sadece bir aday belirleme süreci değildir. Türkiye’nin bir sonra ki Cumhurbaşkanına, örgütümüzün en güçlü selamıdır. 23 Mart’ta sandığa gelerek oy kullanmak son yılların en büyük parti görevidir. Yüzbinlerce üyemizin dahil olacağı bu süreç sonunda sadece partimiz ve partililerimiz için değil tüm Türkiye için erken seçim süreci tam anlamıyla başlatılacaktır."

Anka Haber Ajansı