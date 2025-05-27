Chp Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz’dan Şaibeli Kurultay Yorumu: "Sütte Leke Vardır, Chp’de Leke Yoktur"

Haber: Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR) - CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, partisinin 38. Olağan Kurultayının iptali istemli davayı değerlendirirken, "İktidar tarafından CHP içinde iç karışıklığa sebebiyet vermek adına ortaya atılan bu iddialar hiçbir şekilde amacına ulaşamayacaktır" dedi.

Yalaz, düzenlediği basın toplantısında, partisinin gündeminin kurultay olmadığını, CHP halkın gerçek gündemi olan yoksulluk ve ekonomik sıkıntıları göz ardı etmeden yoluna devam ettiğini belirtti.

Partisinin kurultaylarının, illerde CHP üyelerinin belirlediği kurultay delegeleri tarafından icra edildiğini söyleyen Yalaz, şunları kaydetti:

"Bütün kurultay delegelerimiz, oy tercihlerinde bulunurken Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturacak kişiyi seçtiklerini farkındadır. Buna ilişkin bütün iddialar asılsız olarak kalmıştır. Sütte leke vardır, CHP’de leke yoktur. Her kurultay delegesi parti bilinciyle, partililik bilinciyle ve oy tercihleri yaparken hangi anlamda oy tercihleri yaptığını bilecek idrak kabiliyetiyle bu hususta oylarını kullanmışlar ve yapılan kurultay sonucunda Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tercihte bulunularak onun seçilmesine vesile olmuşlardır.

“İktidar tarafından CHP içinde iç karışıklık yaratılmak isteniyor”

İktidar tarafından CHP içinde iç karışıklığa sebebiyet vermek adına ortaya atılan bu iddialar hiçbir şekilde amacına ulaşamayacaktır. Delegeler arasından da partililerimiz arasından da cımbızla aranıp tabiri caizse bulunan birkaç tane kendini bilmezin kurultayımıza şaibe iddiası ortaya atmaya, CHP’yi yıpratmaya yönelik tutum ve davranışları hiçbir şekilde gerçeklik bulamayacağı gibi parti tabanında da karşılık bulamayacaktır. Bu anlamda tutumumuz nettir, CHP Türkiye’nin birinci partisidir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel genel başkanlık görevini laikiyle yapmakta hem tabanda hem de Türkiye seçmeninde ciddi bir teveccüh yaratmaktadır. Bu anlamda CHP gündemi hiçbir şekilde bu olamaz, olmamalıdır. Ülkenin şu gündeminde, yatağa aç giren çocukların her geçen gün arttığı bir konjonktürde, okullara giden çocukların beslenme çantalarının boş olduğu, emeklilerin, emekçilerin hayat pahalılığı altında sefalet ücretleriyle ezildiği bir konjonktürde CHP halkın ana gündemini asla göz ardı etmeksizin, başka bir gündem oluşturmaksızın politikasını icra ettirmektedir.

“Gerçek CHP’liler bunun bir parçası asla olmayacaktır”

Bunların ne yeridir ne zamanıdır. İktidarın değirmenine hiçbir CHP’li su taşımamalıdır. Taşıyanların CHP’liliği elbette ki sorgulanmalıdır. Bu hususta 81 il başkanı olarak bizim de tutum ve davranışımız nettir. Genel başkanımızın ve CHP’nin yanındayız. Cumhurbaşkanı adayımız içeride tutuklu iken bunların konuşulmasını da zül sayarız. İktidarın bu anlamdaki bütün gayretleri, uğraşları hiçbir şekilde amacına ulaşmayacaktır ve gerçek CHP’liler de bunun bir parçası asla olmayacaktır.”

Anka Haber Ajansı