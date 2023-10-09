Chp Eskişehir İl Örgütü'nden Yılmaz Büyükerşen’e Ziyaret

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, yönetim ve disiplin kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e yönelik nezaket ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda CHP Eskişehir İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Talat Yalaz, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri Başkan Büyükerşen’i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen ziyarette İl Başkanı Yalaz, nazik ev sahipliği için Başkan Büyükerşen’e teşekkür ederek yönetim olarak yapacakları çalışmalardan bahsetti.

Başkan Büyükerşen de Yalaz ve yönetimini yeni görevleri dolayısıyla tebrik ederek, çalışmalarında üstün başarılar diledi. Büyükerşen, özellikle yönetim kademelerinde kadınların olmasını çok önemsediğini belirterek, yeni yönetimde de kadınların karar verici noktada yer almasının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Şehir ve ülke gündemiyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, çektirilen fotoğrafla tamamlandı.

Anka Haber Ajansı