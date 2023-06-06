Chp Eskişehir Milletvekillerinden Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt’a Ziyaret

Chp Eskişehir Milletvekillerinden Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt’a Ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir Milletvekilleri ile bir araya geldi. Başkan Kurt, vekillere hayırlı olsun dileklerini iletirken, vekiller ise seçim döneminde kendilerine verdiği destek dolayısıyla Başkan Kurt’a teşekkür etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir Milletvekilleri ile bir araya geldi. Başkan Kurt, vekillere hayırlı olsun dileklerini iletirken, vekiller ise seçim döneminde kendilerine verdiği destek dolayısıyla Başkan Kurt’a teşekkür etti.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde CHP Eskişehir Milletvekili seçilen Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan Başkan Kurt’u ziyaret etti. Seçim değerlendirmesinin de yapıldığı ziyarette Başkan Kurt, vekillere çalışmalarında başarılar diledi.

CHP’nin Eskişehir’de üç vekil çıkarmasının önemli olduğunu belirten Başkan Kurt, “Gönlümüz Eskişehir’deki bu başarımızı, Türkiye geneline yansıtmaktan yanaydı. Gerçekleştiremedik, ancak umudumuzu da kaybetmedik. Bunun için çalışmaya ve mücadelemize devam edeceğiz. Vekillerimize ziyaretleri için teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Biliyorum ki şehrimizi, TBMM’de en iyi şekilde temsil edecekler” dedi.

Anka Haber Ajansı

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