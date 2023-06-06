Chp Eskişehir Milletvekillerinden Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’a Ziyaret

Chp Eskişehir Milletvekillerinden Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’a Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan ile bir araya geldi.

Başkan Ataç, 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde Eskişehirlilerin kullandıkları oylarla seçilen CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan’ı makamında ağırladı. Buluşmada Başkan Ataç, milletvekilleri ile ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Ataç, yeni dönemde seçilen Çakırözer, Süllü ve Arslan’a görevinde başarılar dileyerek ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini iletti.

Milletvekilleri de Eskişehir’in tüm sorunları ve çözümleri için çalışmalarını sürdüreceklerini ve TBMM’de Eskişehirlileri en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek Başkan Ataç’a çalışmalarında başarılar diledi.

Anka Haber Ajansı

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