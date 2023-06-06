Chp Eskişehir Milletvekillerinden Yılmaz Büyükerşen’e Ziyaret

Chp Eskişehir Milletvekillerinden Yılmaz Büyükerşen’e Ziyaret

CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti.

CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti.

EBB Başkanı Büyükerşen, 28. Dönem CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan’ı makamında ağırladı. Milletvekilleri, Eskişehir’in ve Türkiye’nin sorunlarını çözmek için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek Büyükerşen’e teşekkür etti.

Başkan Büyükerşen de milletvekilleri Çakırözer, Süllü ve Arslan’ı tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Anka Haber Ajansı

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