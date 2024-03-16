Chp Etimesgut Belediye Başkanı Adayı Erdal Beşikçioğlu, Eryaman Metrosunda Yurttaşlarla Buluştu

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Eryaman metrosunda yurttaşlarla bir araya geldi. Metroda müzik yapan gençlere eşlik eden Beşikçioğlu'na yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, Eryaman metrosunda yolculuk yaparak yurttaşlarla bir araya geldi. Metrodaki yurttaşlarla sohbet eden Beşikçioğlu, Etimesgut'un sorunlarının çözümü için yapacağı çalışmaları anlattı. Metrodaki yurttaşlara iyi yolculuklar dileyen Beşikçioğlu, bir gence "Oyunu bana verecek misin" diye sordu. Genç ise "Size vereceğim, ilk oyum" diyerek karşılık verdi. Yurttaşlar, metroda müzik yapan gençlere eşlik eden Beşikçioğlu'nu ilgiyle karşıladı.

Anka Haber Ajansı