Chp Gaziantep Milletvekili Öztürkmen: "Abd'nin Nükleer Bombaları Derhal İncirlik'ten Çıkartılmalı"

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İsrail-İran savaşını değerlendirirken, "İncirlik’te bulunan ve uçaklardan atılabilen 50 adet ABD’ye ait B61 nükleer bombalarına yıllardır ev sahipliği yapıyoruz. ABD/NATO’nun nükleer bombalarına ev sahipliği yaparsanız öncelikli nükleer hedef olursunuz. Bu silahlar derhal İncirlik'ten çıkartılmalı, Türkiye'den uzaklaştırılmalıdır" dedi.

Öztürkmen, yaptığı açıklamada, "ABD-İsrail ittifakının Türkiye'nin komşusu İran'a saldırmasıyla bölgenin ve dünyanın başka bir döneme girdiğini" ifade etti. "Dünyanın diken üstünde olduğunu ve adeta 3. Dünya Savaşı koşullarının hazırlandığını" belirten Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Üstelik bu savaşın bir nükleer savaş halini alması içten bile değildir. Ancak kimse İncirlik’teki nükleer bombalardan bahsetmiyor. İncirlik’te bulunan ve uçaklardan atılabilen 50 adet ABD’ye ait B61 nükleer bombalarına yıllardır ev sahipliği yapıyoruz. Soğuk Savaş döneminde topraklarımıza depolanan bu bombaların kullanım yetkisi ABD'ye ait.

Bir yanda kullanımda hiçbir yetkimiz olmayan bu silahlar bizi nükleer silahların hedefi haline getirirken diğer yandan irademiz dışında çok hızlı gelişecek olan bir nükleer tırmanmada ülkemizi bir emrikaviye sokma potansiyeline sahiptir. Birinci Dünya Savaşı'nda Alman dretnotu Goeben'e "Yavuz" adı takılarak Rus limanlarını bombalaması gibi... Trump-Netanyahu ikilisinin başını çektiği emperyalist-Siyonist ittifakının İncirlik'teki nükleer silahları kullanması, ülkemizi doğrudan nükleer savaşın içine çeker.

ABD/NATO’nun nükleer bombalarına ev sahipliği yaparsanız öncelikli nükleer hedef olursunuz. Bu silahlar derhal İncirlik'ten çıkartılmalı, Türkiye'den uzaklaştırılmalıdır. 3. Dünya Savaşı senaryolarının konuşulduğu, ABD-İsrail ittifakının sınırsızca dünyayı ateşe sürüklediği günümüz koşullarında bu adım için bir gün dahi geç kalınmamalıdır. Aksi halde Amerikan taktik nükleer silahları Türkiye'yi nükleer ipotek altında tutmaya devam edecektir.

Öte yandan Saray yönetimi reddetse de Malatya’daki Kürecik Radar Üssü, İsrail'e hava istihbaratı sağlamaya devam ediyor. Bu üs 2012 yılında Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşma sonucu kuruldu. Amaç, tüm ittifak üyelerini kapsayan bir balistik füze savunma sistemi oluşturmaktı. Radar sisteminin kurulumu ABD askeri personeli tarafından yapıldı. Radar istasyonunun kontrolü, Avrupa Aşamalı Adaptif Yaklaşımı (EPAA) çerçevesinde NATO Komutanlığına devredildi. Kürecik Radar Üssü, bölgedeki füze tehditlerini izlemek ve savunma sistemlerine erken uyarı sağlamak amacıyla kullanılıyor.

Saray yönetimi, bu üsten elde edilen istihbaratın sadece NATO üyesi ülkelerle paylaşıldığını iddia ederek sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor. Ancak, bölgemizdeki emperyalist savaşın asıl patronu olan ABD'nin bu istihbaratı İsrail ile paylaşmadığını düşünmek saflıktan öte bir durumdur. "İsrail'in Türkiye'deki gözü" olarak bilinen Malatya'daki Kürecik Radar Üssü’nün komşularımıza yapılan ve yapılacak saldırılara destek verdiği açıktır. Hem Kürecik'e hem de İncirlik Üssü'ne derhal el konulmalı, ABD’nin nükleer bombaları derhal ülkemizden çıkartılmalıdır."

Anka Haber Ajansı