Chp Gaziemir Belediye Başkan Aday Adayı Sadık Dinler: “16 Mahalleye Eşit Hizmet Götüreceğiz”

Chp Gaziemir Belediye Başkan Aday Adayı Sadık Dinler: “16 Mahalleye Eşit Hizmet Götüreceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziemir Belediye Başkan Aday Adayı Sadık Dinler, 16 mahallenin de eksiklerini ve ihtiyaçlarını belirlediklerini, bu sorunları çözmek için gerekli planlamaları yaptıklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziemir Belediye Başkan Aday Adayı Sadık Dinler, 16 mahallenin de eksiklerini ve ihtiyaçlarını belirlediklerini, bu sorunları çözmek için gerekli planlamaları yaptıklarını söyledi.

Gaziemir Belediye Başkan Aday Adaylığını açıkladığı günden bu yana ilçede sokak sokak, gezerek Gaziemirlilerle buluşan Makine Mühendisi Sadık Dinler, bu ziyaretlerde aynı zamanda ilçenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını da belirlediklerini dile getirdi.

GAZİEMİRLİLERİN SEVGİSİ İNANCIMIZI ARTIRIYOR”

Gaziemir’i karış karış gezen Sadık Dinler’in bu kez durağı Sarnıç oldu. Sarnıç’ta vatandaşlar buluşan ve onların da beklentilerini not alan Sadık Dinler, göreve geldiklerinde özellikle merkez dışında kalmış mahallelere yoğunlaşacaklarını kaydetti.

Sadık Dinler, şunları söyledi:

“Gaziemir’de hizmet için yola çıktığımızda önceliğimizi eksik ve sorunları belirlemek üzerine kurmuştuk. Bu süreçte hem vatandaşlarımızla buluşup nasıl bir vizyon ile Gaziemir’i yöneteceğimizi anlatırken bir yandan da onların ihtiyaçlarını dinledik. Bu ziyaretlerin ardından 16 mahallemizin öncelikli sorunlarını içeren bir tablo ortaya çıktı. Öncelikle Sarnıç’taki dört mahallemizin yanı sıra, Aktepe, Emrez ve Binbaşı Reşatbey Mahallelerimizdeki altyapı sorunlarının çözümü için hızlı adımlar atma kararı aldık. Her mahallenin eşit hizmet aldığı bir Gaziemir için yolumuza durmadan devam ediyoruz. Her sokakta vatandaşlarımızın ilgisi ve sevgisi de motivasyonumuzu ve inancımızı ayrıca artıyor. Gaziemirlilerin beklediği değişime çok az kaldı.”

Anka Haber Ajansı

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