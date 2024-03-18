Chp Genç Adaylarını Dijital Buluşmayla Tanıtacak: “Kent Yönetimlerinde Gençler Çok Daha Ön Planda Olacak”

CHP Gençlik Kollarının organize ettiği “Kentleri Gençler Yönetecek” dijital gençlik buluşmasında, CHP'nin yerel seçimlerde aday gösterdiği genç belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarının da tanıtımı yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençlerle dijital buluşmada bir araya gelecek.

CHP Gençlik Kollarının organize ettiği “Kentleri Gençler Yönetecek” dijital gençlik buluşmasında, CHP'nin yerel seçimlerde aday gösterdiği genç belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarının da tanıtımı yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençlerle dijital buluşmada bir araya gelecek.

CHP Gençlik Kolları tarafından organize edilen "'Kentleri Gençler Yönetecek'" dijital gençlik buluşmasında, CHP tarafından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde aday gösterilen genç belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarının da tanıtımı yapılacak.

Dijital gençlik buluşmasıyla ilgili bilgi veren CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, lansmanın Türkiye’de ilk defa CHP Gençlik Kolları tarafından gerçekleştirileceğini belirterek, şunları söyledi:

''Türkiye’de nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı belediyeleri CHP yönetiyor. CHP’nin yönettiği kentler hem göç alıyor, hem de gençlerin üniversite okumak istediği kentler oluyor. Bu tabi bir tesadüf değil. Sosyal demokrat, özgürlükçü, halkçı ve kalkınmacı belediyecilik anlayışımız ile kentlerimizde hem gelir adaletsizliğini önlemeye, hem istihdam ortamı yaratmaya hem de insanların mutlu olacağı sosyal aktiviteler üretmeye çalışıyoruz.

''GENÇLER KENTLERİ AYAĞA KALDIRACAK''

Bu dönem bu vizyonu bir adım öne çıkartacağız. Kent yönetimlerinde artık gençler çok daha ön planda olacak. Nüfusun yarısından fazlasının 35 yaşın altında olduğu ülkemizdeki kent yönetimlerinde aynı orantıyı görmek mümkün değildi. Partimiz bu yönde büyük bir atılım gerçekleştirdi ve bir önceki döneme göre yüzde 38 daha fazla genç adayımız var. Bunların içinde mevcutta CHP tarafından yönetilen Avcılar, Çankaya, Kadıköy, Bodrum, Çeşme, Bornova, Bayraklı gibi büyük belediyeler de var. Belediye Meclis üyeliği için yapılan önseçimlerde Türkiye’nin dört bir yanında gençler en yüksek oyları alarak listelere girdi. Bu bize önümüzdeki dönemde kentleri gençlerin yöneteceğini gösteriyor. Gençler belediyeleri yönettiğinde hem yenilikçi vizyonlarıyla, hem enerjileriyle o kentleri ayağa kaldıracaklar, ayrıca Türkiye’nin en mağdur kesimlerinden biri olan gençlerin sorunları da çözüm üretecekler. Daha çok yurt yapıp, daha çok burs sağlayıp, daha çok iş imkanı üretecekler.''

Anka Haber Ajansı