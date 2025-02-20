Chp Gençlik Kolları Başkan Aydın Ve Yardımcısı Kılıç, Burak Oğraş'ın Ailesini Ziyaret Etti

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ve Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, 2011'de Antalya’da staj yaptığı otelin lojmanında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş’ın ailesini ziyaret etti. Aydın ve Kılıç, Oğraş ailesinin adalet mücadelesinde yanlarında olduklarını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ve Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, 2011'de Antalya’da staj yaptığı otelin lojmanında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş’ın ailesini ziyaret etti. Aydın ve Kılıç, Oğraş ailesinin adalet mücadelesinde yanlarında olduklarını ifade etti.

Antalya’daki Rixos otelin lojmanında, 2011'de staj yaptığı sırada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş’ın babası Murat Oğraş, sürdürdüğü adalet mücadelesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşerek sürecin yeniden incelenmesini talep etmişti. Görüşmenin ardından Özel, partisinin hukukçularına, dosyanın yakından takip edilmesi yönünde talimat verdi.

CHP heyeti aileyi ziyaret etti

Özel’in talimatının ardından CHP kurmayları, Burak Oğraş’ın ailesini ziyaret etti. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ve Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, aileyle bir araya gelerek adalet arayışında yanlarında olduklarını ifade etti. Kılıç ve Aydın, sürecin yakından takip edileceğini ve soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi için gerekenin yapılacağını belirtti.

Soruşturma yeniden açıldı

Burak Oğraş'ın ölümüyle ilgili daha önce takipsizlik kararı verilen dosya, Antalya 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tekrar açıldı. Şüphelilerden F.P. ve C.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. C.A, yurt dışına çıktıktan sonra kendi isteğiyle Türkiye’ye dönerek ifade verdi, yakalama kararı bulunan F.P. ise halen bulunamadı.

Yeni deliller ve cinayet şüphesi

Ailenin avukatları, soruşturma kapsamında Burak Oğraş’a ait cep telefonunun bulunamamasının olayın cinayet olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini belirtiliyor. Avukatlar, telefonun kasıtlı olarak yok edildiğini ve olayın aydınlatılması için soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini söylüyor. Özel bir büro tarafından hazırlanan rapor da olayın intihar değil, cinayet olduğunu öne sürüyor. Burak Oğraş’ın ailesi ve kamuoyu, yıllardır sonuçlanmayan soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesini ve olayın aydınlatılmasını talep ediyor.

Anka Haber Ajansı