Chp Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a Soruşturma Başlatıldı

Chp Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a Soruşturma Başlatıldı

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatılmasının sebebini CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında atılan tweet olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatılmasının sebebini CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında atılan tweet olduğunu açıkladı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alındığı haberleri doğru değildir. Şahıs ifadeye davet edilmiştir. İstanbul Başsavcımız Sayın Akın Gürlek ile ilgili attığı tweet, kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişilere hedef göstermek suçlarından soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Alınan bilgilere göre Cem Aydın gözaltı kararı olmadığı halde sekiz polis ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. CHP genel başkan yardımcıları da adliyeye gitti.

Anka Haber Ajansı

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