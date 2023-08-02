Chp Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik’ten Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu’na Ziyaret

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile bir araya geldi.

Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik ve beraberindekiler, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Belediye faaliyetleri ve Bozüyük’te yapılan projeler hakkında sohbet edilen ziyarette fikir alışverişinde bulunuldu.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu’nun da hazır bulunduğu ziyaretin sonunda Bakkalcıoğlu misafirlerine ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti.

Anka Haber Ajansı