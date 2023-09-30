Chp Genel Başkan Aday Adayı Ünal Karahasan: “Kemalizm Asıl Şimdi; Chp Tam Sol İleri”

CHP Kocaeli İl Kongresi'ne katılan Genel Başkan Aday Adayı Ünal Karahasan, “Kemalist bir ışıkla bu dünyanın bozuluma uğradığını gören bir solcu olarak baktığımda ufuklardan bana sosyalizm el sallıyor. İlerici devrimler birbiriyle çelişmez. İlerici devrimler, birbirini tamamlar. Ne diyorum? Kemalizm asıl şimdi; CHP tam sol ileri” dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ADEM KARABAYIR

CHP Kocaeli İl Kongresi'ne katılan Genel Başkan Aday Adayı Ünal Karahasan, “Kemalist bir ışıkla bu dünyanın bozuluma uğradığını gören bir solcu olarak baktığımda ufuklardan bana sosyalizm el sallıyor. İlerici devrimler birbiriyle çelişmez. İlerici devrimler, birbirini tamamlar. Ne diyorum? Kemalizm asıl şimdi; CHP tam sol ileri” dedi.

CHP Genel Başkan Aday Adayı Ünal Karahasan, 38. CHP Kocaeli Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Karahasan'ın konuşması özetle şöyle:

“Hayli eski zamanlar dolaşarak bu püsküyen çağa itiraz etmeye geldim. İmge şehrinin sokaklarında 40 yıldır dolaşan bir şair olarak Atila İlhan'la sisler bulvarında derin ve içli sohbetlerden geldim. Tembihlerini ve telkinlerini alıp da geldim. Parola vatan, işareti namus kaldıracıyla dip dalgasını başlatacaksınız dediği emanetiyle geldim. Atatürk'ün iki büyük eserine sahip çıkmaya geldim. Doğru bir zeminde, iyi bir yere geldim. CHP'ye geldim. Bilgililik idarecilerin, ölçülülük üretenlerin, cesaret ve yiğitlik koruyucuların, adalet herkesin taşıması gereken erdemlerdir diyen Platon'un yolundan saparak insanlık buralara geldi. İtiraz etmeye geldim.

“YAPAY ZEKAYA KARŞI YATAY ZEKA ÖNERİYORUM”

Yönetim erkinde elinde bulunduranlar için beka birincil sorundur. Otokrasiler, bekayı kendi hükümranlığının geleceğini temin için korkan bir teyakkuzla ele alırlar ve onu kaybetmemek için de şedit, hırçın, hoyrattırlar. Giderek hukukun üstünlüğünü, üstünlerin hukukuna kanun yoluyla da parti devletine dönüştürürler. Kendi bekalarını da sürdürebilmek için. Demokrasiler, yönetim erkini kuvvetler ayrılığı dizgesi içinde, kurumlar aracılığıyla toplum tabanına ulaştırmak isterler. Dünyayı mahveden, harap eden küresel kapitalizm, gittiği yerlere bu iki otokrasi ve demokrasi tekniğini birden kullanarak gidiyor. Mısır'ı, Tunus'u, Libya'yı, Irak'ı, Suriye'yi harap etmeye giderken demokrasi götürüyordu. Artık tehdit bunun dairesine geçti. Artık beka, milletlerarası bir gerilim olmaktan başka bir formasyona dönüştü. Nedir o? Günümüzde yapay zekanın aldığı boyut ile artık yapay kuş, yapay haşere hedefteki insanları gidip yok edebilecek bir yere geldik. Buna hangi güvenlik kalkanları ile, hangi güvenlik konseptleri ile karşı konulabilir? Yapay zekaya karşı yatay zeka öneriyorum. Yatay zeka bizim kodlarımızda bulunan, tasavvufu da merkeze koyarak insanı yeniden özüne, insanı kamil olma yönüne neyle döndürebiliriz? Dikey boyutta yaradanın ilmini kavramak isteyen insan, ancak menzile yatayda çalışmalarla gider, dayanışmalarla gider.

“MERKEZE BİRLEŞİK ÖZNEYİ KOYAN BİR YAKLAŞIM, GENEL MERKEZ'İMİZ İÇİN BİR TARTIŞMA MANŞETİ OLSUN”

Genel Başkanlık sorumludur. Sayın Genel Başkanımız gibi nazik insanlar bile otoriteryan olabiliyorlar. Genel Başkanlık yerine kolektif aklın, örgüt tabanından yukarıya doğru politik önermelerin ancak ilçelerde, ilçe sekreteri, illerde il sekreteri, Genel Merkez'de de Genel Sekreter tarafından kamuoyu ile paylaşılmasını istiyorum. Ben demeyen, senden başlayan ama sen, ben, o, biz, siz, onlar çok ve güzel işler hızlı bir biçimde başarabiliriz diyerek merkeze birleşik özneyi koyan bir yaklaşım, Genel Merkez'imiz için bir tartışma manşeti olsun.

“KEMALİZM ASIL ŞİMDİ; CHP TAM SOL İLERİ”

Kemalist bir ışıkla bu dünyanın bozuluma uğradığını gören bir solcu olarak baktığımda ufuklardan bana sosyalizm el sallıyor. İlerici devrimler birbiriyle çelişmez. İlerici devrimler, birbirini tamamlar. Ne diyorum? Kemalizm asıl şimdi; CHP tam sol ileri.”

Anka Haber Ajansı