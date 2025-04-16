Chp Genel Başkan Yardımcıları'ndan Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Mesajı

Chp Genel Başkan Yardımcıları'ndan Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Gökan Zeybek ve Özgür Karabat, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Gökan Zeybek ve Özgür Karabat, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut,Gökan Zeybek ve Özgür Karabat sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımda Önder’e geçmiş olsun dileğinde bulundular.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Sırrı Süreyya Önder’e acil şifa diliyorum. Dualarımız onunla." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "Çok geçmiş olsun... Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum." dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Anka Haber Ajansı

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