Chp Genel Başkan Yardımcısı Adem: “Depolarda Çürüyen Sadece Soğan Değil, Türkiye’nin Tarımsal Geleceğidir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “Türkiye tarımı bir kez daha büyük bir krizle yüz yüze. Mısır ve Özbekistan’dan yapılan kuru soğan ithalatı ve belli bölgelerde erken başlayan hasat, piyasayı altüst etti. İç piyasada fiyatlar dip yaptı, çiftçi elindeki ürünü satamaz hale geldi. Depolarda tonlarca soğan çürümeye terk edilirken üretici zarar üstüne zarar ediyor. Depolarda çürüyen sadece soğan değil, Türkiye’nin tarımsal geleceğidir” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “Türkiye tarımı bir kez daha büyük bir krizle yüz yüze. Mısır ve Özbekistan’dan yapılan kuru soğan ithalatı ve belli bölgelerde erken başlayan hasat, piyasayı altüst etti. İç piyasada fiyatlar dip yaptı, çiftçi elindeki ürünü satamaz hale geldi. Depolarda tonlarca soğan çürümeye terk edilirken üretici zarar üstüne zarar ediyor. Depolarda çürüyen sadece soğan değil, Türkiye’nin tarımsal geleceğidir” dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, soğan üreticilerinin mağduriyetine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem, şunları kaydetti:

“Bugün, soğan üreticilerimizin sesi duyulmasın diye bir haftalık sözlerle eylemler ertelendi. Ancak gerçek ortadadır: Çiftçinin tarlasında alın teriyle yetiştirdiği ürün, ithalat yüzünden değerini kaybetmiştir. Erken hasatla birlikte piyasalar durdu. Mısır ve Özbekistan’dan yapılan ithalat, yerli üreticinin emeğini hiçe saydı. Şu anda sadece Eskişehir’in iki köyünde bile bin tonun üzerinde soğan, depolarda çürümeye terk edilmiş durumda. Üreticilerimizin malları ellerinde kalmış, satılamamıştır. Depolarda bekleyen soğanların ömrü 10 günü geçmeyecek. Bu şartlarda, üretici ürününü satamazsa, borçlarını kapatamazsa bu ülke tarımı nasıl ayakta kalacak? Şu anda dokuz liraya mal edilen ürün, üç-beş liraya teklif edilmekte. Çiftçi zararına satış yapmaya bile alıcı bulamıyor. Üretici çocuğunun rızkı için çalışırken ithalatçıların cebi doluyor. Çiftçiye ilk sahip çıkması gereken kurumlar sessiz. Tarım Kredi Kooperatifleri, ziraat odaları üreticinin feryadını duymuyor.

Türkiye tarımı bir kez daha büyük bir krizle yüz yüze. Mısır ve Özbekistan’dan yapılan kuru soğan ithalatı ve belli bölgelerde erken başlayan hasat, piyasayı altüst etti. İç piyasada fiyatlar dip yaptı, çiftçi elindeki ürünü satamaz hale geldi. Depolarda tonlarca soğan çürümeye terk edilirken üretici zarar üstüne zarar ediyor. Geçmişte depolara baskın yapıp üreticiyi stokçu ilan edenler, bugün yaşanan bu rezaletin hesabını verecek mi? Şimdi ne oldu? Stokçu dedikleri çiftçinin ürünü çürürken neredeler? Bir haftalık sus payı değil, gerçek çözüm istiyoruz. Biz CHP olarak diyoruz ki üreticiyi koruyacak alım garantili sistemler kurulsun. Avrupa’daki gibi çiftçi önünü görebilsin. İthalatla üreticinin emeği çalınmasın. Tarımı bilmeyenler, sadece ithalatı teşvik edenler bilsin ki bu ülke çiftçisiz ayakta kalamaz. Toprağına sahip çıkan, üretime devam eden her çiftçimizin yanındayız. Çiftçi sahipsiz değildir, olmayacaktır. Depolar çürüse de bu ülkenin çiftçisi boyun eğmeyecek. Üç gün bastırırsınız, beş gün sessizlik sağlarsınız ama toprağın gerçeği susmaz. Çiftçinin emeği ithalatla yok ediliyor. Depolarda çürüyen sadece soğan değil, Türkiye’nin tarımsal geleceğidir.”

Anka Haber Ajansı