Chp Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret

Chp Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret

Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Eskişehir ziyaretinde Başkan Büyükerşen ile bir araya geldi. Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’a; CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel ve CHP Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Diler eşlik etti.

EBB Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce’nin de bulunduğu ziyarette, Eskişehir’deki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu ve gündem değerlendirildi.

Anka Haber Ajansı

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