Chp Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka: Adayımızı Yanımızda, Sandığı Önümüzde İstiyoruz

Chp Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka: Adayımızı Yanımızda, Sandığı Önümüzde İstiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka,"Bugün önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Altan Öymen de imza kampanyamıza destek oldu. Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz" dedi.

(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka,"Bugün önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Altan Öymen de imza kampanyamıza destek oldu. Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka sosyal medya hesabı üzerinden önceki dönem CHP Genel Başkanı Altan Öymen’in Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim çağrısının olduğu metni imzaladığı anın videosunu paylaştı. Nazlıaka paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Altan Öymen de imza kampanyamıza destek oldu. Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz! #ErkenDeğilHemenSeçim"

Anka Haber Ajansı

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