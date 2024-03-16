Chp Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Çanakkale Şehitliği’ni Ziyaret Etti

Chp Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Çanakkale Şehitliği’ni Ziyaret Etti

CHP Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, önce şehit yakınlarını ardından da Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti.

CHP Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, önce şehit yakınlarını ardından da Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz; Çanakkale Şehit Gazi derneklerini ve şehit yakınlarını ziyaret ettikten sonra Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret ederek karanfil bıraktılar.

Bağcıoğlu, “Dünyada eşine asla rastlanamayan, büyük kahramanlıklar gösterilerek yazılan büyük destan ve büyük zafer için canlarını feda eden kahramanlarımızın yattığı yer cennet, ruhları şad olsun” dedi

Anka Haber Ajansı

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