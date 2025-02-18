Chp Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu: “Şehit Ve Gazi İşlemleri İle Milli Savunma Bakanlığı İlgilenmeli"

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - CHP Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, şehit ve gazi işlemlerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yerine Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülmesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, bir dizi ziyaret için Çorum'a geldi. CHP Çorum il binasında basın toplantısında konuşan Bağcıoğlu, şunları söyledi:

“18 tane kanun teklifi hazırlandı vekillerimiz tarafından o çalıştaydan çıkan sonuçlarda bunların hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilgili komisyonda bekliyor. Hazirandan hadi ağustos diyelim verilme tarihlerine ağustostan bu yana bu kanun teklifleri bekliyor. Bu kanun tekliflerinin bir an önce yasalaşmasını istiyoruz. Bunların içerisinde neler var. En Önemlisi, bakın ekonomik koşullar dedik, en önemlisi, er gazilerimizin emsal durumları özlük haklarının emsal maaş durumu özlük haklarının iyileştirilmesi, ortez, protez başta olmak üzere sağlık sorunları bakın Çorum için belki sıkıntı olmayabilir ama Türkiye’de ortez protez için ampute olmuş, bacağını kaybetmiş, kolunu kaybetmiş bir kahraman gazimiz için Ankara’ya gidip rapor almaktan ve Ankara’da Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi’nde bu faaliyeti bu üretimi yaptırmaktan başka çaresi yok. Biz diyoruz ki yedi bölge de en az birer hastane tesis edilsin yetkili onlar vasıtasıyla bu iş yürüsün. Kontrol altına alınsınlar. Devletin bütün imkanları var. Kontrol denetim imkanı bu iş yapılsın gazilerimizi hem madden hem manen zaten yıpranmış vücutlarını yollarda geçirmeyelim. Bunun dışında istihdam işte ne biliyim okullara okul destekleri, sağlıkta randevu bekleyen gazimiz var. Ayağı ampüte bir gün randevu bekleyen, üç gün randevu bekleyen gazimiz var.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın bu konuyla süratle ilgilenmesini istiyoruz ve şunu da söylüyoruz bakın bu çalıştaydan çıkan sonuç sadece bizim değil bütün gazi ve şehit yakınlarımızın derneklerinin sonucu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine bu görevin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülmesini talep ediyoruz biz. Bu sorumlulukların Milli Savunma Bakanlığı’na devredilmesi çünkü aynı dili konuşan aynı şeyi aynı sıkıntıları çekmiş aynı fedakarlıkları yapmış Milli Savunma Bakanlığı personeli tarafından bu şehit ve gazi işlemlerimizin yürütülmesini talep ediyoruz.

İkinci boyutta biraz önce ifade ettiğim gibi emekli asker dernekleri vekilimizde belirtti şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hangi statüde olursa olsun General Amiral, subay, astsubay, uzman, erbaş, emeklisi yoksulluk sınırının altında. Geçen hafta açıklandı biliyorsunuz yoksulluk sınırının altında emekli maaşı alıyor. Bunun yanında emekli astsubaylarımızla bir kısım binbaşılarımız sayıları bin civarı açlık sınırının altında. Bir bomba imha uzmanı düşünün bir su altı savunma komandosu düşünün bir su altı taarruz komandosu düşünün bir uçaklara bakım yapan personeli düşünün bir aylarda gemide karada üst bölgesinde görev yapan personeli düşünün zaten vücut yıpranmış, şu anda açlık sınırında maaş alıyorlar. İkinci işte çalışmak zorunda kalıyorlar. Elbette askerlik bir maddi beklentiyle yapılacak bir meslek değil. Ama bırakında bazı insanlar emekli olduktan sonra çocuklarıyla torunlarıyla, bir maddi sıkıntı olmadan vakit geçirme imkânı elde etsinler. Dolayısıyla burada da Milli Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı kanun tekliflerinin ki yeniden bu sene içeresinde hazırlanacağını da sayın Savunma Bakanı da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından öncelik verilmesini yani itibardan tasarruf edilmediği yerde, silahlı kuvvetler personeli özellikle şu aşamada emekli astsubaylar ve emekli binbaşıların da yaşam haklarından tasarruf edilmesin diye ifade ediyorum ben. Dolayısıyla o konuda da onların bu konuda desteklenmesini sesinin duyurulmasını talep ediyoruz.

"Askeri sağlık sistemi konusunda fikir beyan edecek son kişi Milli Savunma Üniversitesi Rektörü"

Bir milli güvenlik politika belgesi hazırlıyoruz. Milli güvenlik politika belgemiz 80-85 sayfa, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yapısal reform adı verilen dönüşümlerin nasıl düzeltileceğini Türk Silahlı Kuvvetleri’nin nasıl halen etkin ve güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sahibiz ama daha da nasıl ileriye götürüleceğine yönelik tedbirler. Yani öncelik askeri sağlık sisteminin bir an önce revize edilerek tesis edilmesi. Dün akşam bir televizyon kanalında Milli Savunma Üniversitesi Rektörü, bu konuda bir açıklama yaptı. Askeri sağlık sistemi üzerinde çalışılıyor diye ama bu konuda konuşması gereken Milli Savunma Üniversitesi Rektörü değil. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü, önce askeri eğitim kurumlarının kuvvet komutanlıklarıyla bağlantısını tekrar tesis etsin. Teğmenlerin asılma, ölüm, tehditlerine karşı, haysiyetsizce kadın teğmene yapılan cinsel içerikli saldırılara karşı, eski amirleri, beş yıl amirliklerini yapmış biri olarak bir idareci olarak bir kelime cevap versin ondan sonra askeri sağlık sisteminden bahsetsin. Dolayısıyla askeri sağlık sistemini ben milli savunma bakanı, genel kurmay başkanının üzerinde çok ciddi çalıştıklarını gündeme getirdiklerini biliyorum. Ama bu konuda konuşacak son kişi, fikir beyan edecek son kişi milli savunma üniversitesi rektörü herkes görev ve sorumluluklarını bilsin."

Anka Haber Ajansı