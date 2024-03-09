Chp Genel Başkan Yardımcısı Bakan: “Yerel Yönetim Başarısıyla İktidarı Sallandıracağız“

HABER: YAĞMUR BERİL VAROL – KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit’in proje tanıtım ve toplu üye katılımı toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan “İzmir'i almamız yetmez. Kırıkkale'yi alacağız. Bursa'yı alacağız Balıkesir'i alacağız. Manisa'yı alacağız. Dolayısıyla bir yerel yönetim başarısıyla bu iktidarı sallandıracağız” dedi

CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit, projelerini tanıttı. Tanıtım toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan’ın yanı sıra Parti sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcı Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, CHP İzmir Milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu, Ednan Arslan, Sevda Erdan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, il başkan yardımcıları ilçe başkanları, ilçe belediye başkan adayları, gençlik kolları ve çok sayıda partili katıldı.

Her zaman üyesi ve CHP Balçova belediye başkan adayı olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit, “Balçova’nın çocuğuyum burada doğdum sorunlarını iyi biliyorum çözümlerini de biliyorum. İnanın çok sayıda söz vereceğim biri de şu ki Balçova İzmir’in göz bebeği olacak. Burada size şeffaf belediyecilikten ve çalışkanlıktan bahsetmek istiyorum. Hiç durmadan çalışacağız. Balçova belediyesi çok şeffaf bir belediye olacak. Kimsenin aklında soru işareti kalmayacak. Çünkü bizler ak pak iyi insanlarız yanlış anlamayın tabeladaki iyi ve ak değil yüreklerdeki iyi ve aklık paklık. Birlikte üreteceğiz birlikte çalışacağız. Uzun aday adaylık süreci yaşadık. 20 arkadaşımla çıktık yola hepsi birbirinden donanımlıydı belki daha çoğu benden iyiydi ama genel merkezimiz bizi takdir etti. Biz onlarla birlikte yöneteceğiz Balçova’yı katılımcı belediyecilik Balçova’da hayata geçecek” dedi.

Önceki dönem belediye başkanı Mehmet Ali Çalkaya ve mevcut belediye başkanı Fatma Çalkaya’ya teşekkür eden Yiğit “Yaklaşık 200 toplantı yaptık, sahada insanlara dokundular, ciddi bir sosyal belediyecilik var burada. Rakibimizi tanıyorsunuz afişlerini görüyorsunuz neden logoları neden genel başkanları yok? Hani çok övünüyorlardı? Biz kurucu genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’le onur duyuyoruz. Sayın genel başkanımız Özgür Özel’le onur duyuyoruz. Biz 6 oklu rozetle onur duyuyoruz. İnsanları ayrıştıran kutuplaştıran bu zihniyetten önce İzmir’de sonra tüm Türkiye’de kurtulacağız. Ne mutlu ki bize inanan insanlar var. Bugün çoğu iyi partiden 206 arkadaşımız CHP çatısı altında bizimle mücadeleye geldiler alkışlayalım” diye konuştu.

“BU ÜLKE LAİK OLACAK, SİZ DİNCİ REJİMİNİZİ BİZE DAYATAMAYACAKSINIZ”

İzmir’in bugüne kadar aydınlık olan özgürlük, demokrasi, çağdaşlık, laiklik yolunu seçtiğini söyleyen CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da,“Samimiyetle halkına hizmet için burada duranlarla, yarın bilmem kimleri zengin edeceğiz diye hesap kitap yaparak yalan söyleyenleri birbirinden ayırabilen kalbe göze sahip bu insanlar. Bize siz neye güveniyorsunuz diyorlar. Biz bu milletin içindeki hisse güveniyoruz. Gerçekleri yalandan ayırt etme gücüne inanıyoruz. İzmir bugüne kadar kendisine aydınlık olan özgürlük demokrasi çağdaşlık laiklik olan yolu seçti. Halkçı olanı tercih etti. Bütün bunları 6 okuyla temsil eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partiyi tercih etti. Buna gocunanlar laf edenler var ama kendilerinin Atatürk’e İsmet İnönü’ye nasıl saldırdıklarını iyi biliyoruz. Kimse unutmadı. Bugün takiye peşindeler. Anaokulu yapacağız diyorlar Kemalpaşa’da belediyenin geçen dönem yapmış olduğu anaokulunu AKP’li belediye başkanı devlete devretti onlar da kapattılar. Geçmiş söylediğiniz yalanlarla dolu bu mu sizin anaokulunuz” dedi.

“Bugün barlar sokağında gezip çağdaşlık vaat ediyorsunuz diğer yandan okullara imam sokuyorsunuz” ifadelerini kullanan Tugay, “Çok büyük yalancısınız siz. Bu milletin müftüsü nasıl olur da ilkokul çocuklarını alıp Kubilay’ı şehit eden hainlerin mezarına götürür? Anlayın bunu bu millette kimse kimsenin inancıyla uğraşmıyor, herkes inancıyla özgürce yaşayacak. Namaza da gidiyoruz cem evine de, kiliseye de her yer bizim. Bu ülke laik olacak. Siz dinci rejiminizi bize dayatamayacaksınız. Karşınızda biz varız Atatürkçüler CHP’liler var bu aile bu halk var. Bu halk sizin kötü emellerinize izin vermeyecek. İzmir ve Türkiye’de hiçbir yol alamayacaksınız” diye konuştu.

“İZMİR’DE CHP KAZANACAK BALÇOVA’DA CHP KAZANACAK”

İzmir’de de Balçova’da da CHP’nin kazanacağını söyleyen Tugay, şöyle devam etti:

“Bugün genel başkanımız Özgür Özel demiş ki; bizden öncekilere büyüklerimize göstereceğimiz vefanın en büyüğü iktidarı kazanmakla olur. Kazanmalıyız. Bizim İzmir’de kazanmama olasılığımızdan bahsedenler var. Bakın adaylığımı açıkladıklarından beri sahadayım insanlarla konuşuyorum gözlerine bakıyorum. Ellerini sıkıyorum bütün yalan dolana rağmen insanları izliyorum burada da alkışlamayan iki üç kişi vardı. Sokaktayız halkın arasındayız. Bizi evlatları gibi nasıl kucakladıklarını, kardeşleri gibi sahip çıktıklarını inandıklarını görüyoruz. O yüzden o yalan dolan bakımına diyorum; İzmir’de CHP kazanacak Balçova’da CHP kazanacak. O dersi 31 Mart akşamı alacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi cumhuriyet halk halkçılık en küçük çocuğundan yaşlısına bu güzel millet demek olduğu için CHP kazanacak. Ve biz insanlarımızın bizden beklediği belediyeciliği namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum en iyi haliyle gerçekleştireceğiz. En ufak tereddüdünüz olmasın bu yalanalar kanmayın.”

1 Nisan gününden itibaren İzmir’de ve Balçova'da yeni bir sayfa açacağız diyen Tugay, “Öyle bir sonuç çıksın ki Balçova’dan İzmir’den o saraylarından koltuklarında oturanların koltuklarının ayakları kırılsın, o iktidarda duramasınlar. Ben İzmir halkından halkımıza bu adaletsizlikleri yapıp yoksulluğu yaşatan canlarından bezdiren, yoksullaştıran, ülkenin parası puluyla yurt dışına borçlandıran bu adamlara karşı öyle sine bir zafer elde edelim ki iktidarları bitsin. Genel başkanımız Özgür Özel diyor ki; ben bu AKP iktidarını bitiren CHP genel başkanı olarak tarihe geçeceğim diyor. Ben de diyorum ki benim büyükşehir belediye başkanlığımda AKP’nin Türkiye’deki iktidarını bitirecek bir belediyecilik yapacağım. Türkiye’de örnek gösterileceğiz. Bu hikâyede bizim yoldaşımız olmaya var mısınız?” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE İÇİNDE BULUNDUĞU KOŞULLARI OYLAYACAK”

CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit’in proje tanıtım ve toplu üye katılımı toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “Ben bir iki konuya değinmek istiyorum. Şimdi bu seçimler iki açıdan önemli. Bir, yerel açıdan önemli. Çünkü kamu kaynakları halkın mı olacak, yoksa birtakım AKP iktidarını destekleyen müteahhitlerin ya da cemaatlerin, tarikatların vakıflarının mı olacak? Bu ayrım, bu yerel seçim belli olacak. Yani siz logonuzu kullansanız da kullanmasanız da halk kaynağın nereye gideceğini biliyor. Bu seçim aynı zamanda iktidarın oylandığı bir seçim. Türkiye'deki derin yoksulluğu. Siftahsız dükkanını kapatan esnafla tarlasına gübre, buğday, tohumluk bulamayan traktöründe mazot bulamayan çiftçiyle... Dolayısıyla Türkiye içinde bulunduğu koşulları oylayacak. Biz bir denge denetleme sağlamak istiyorsak burada sadece Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i almamız yetmez. Kırıkkale'yi alacağız. Bursa'yı alacağız Balıkesir'i alacağız. Manisa'yı alacağız. Dolayısıyla bir yerel yönetim başarısıyla bu iktidarı sallandıracağız. Bunu yapmak zorundayız değerli arkadaşlar” dedi.

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ VARSA SEN VARSIN”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de bu kürsülerde Cemil Tugay yanında olmasını istediğini söyleyen Bakan, “Biz evet bir konuda da mesaj vermek istiyorum bir aday adaylığı süreci yaşandı. Uzun yıllardır siyaset yapan bir insanım. Çok defa aday olup adaylaşamadığım oldu. Buradaki herkes öyle. Makamdayken makamını bırakan, yani ben meclis üyesiyken milletvekili olan genel başkan yardımcısı olanlar var arkamda. Hala belediye başkanlığı yürüten Ali Engin var. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, bu Cumhuriyet'in kuran Mustafa Kemal Atatürk. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyor. Bu ne demek? Ben yoksam da var demek. Ben yoksam da Cumhuriyet Halk Partisi var demek doğru. Birileri çıkıyor diyor ki adaylaşamadığı için ben, ben, ben yaptım, ben ettim. Arkadaş Cumhuriyet Halk Partisi varsa sen var. Bu insanlar da bu partiyi yönettiler. En üst düzeyde. Ben meclis üyesiydim, milletvekiliydi, genel başkan yardımcısıydı, belediye başkanıydı ama bizim burada hepimizle beraberler şu an. Biz en kısa zamanda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mızı da bu kürsülerde Cemil başkanımızın yanında görmek istiyoruz. Biz AKP'ye kaybettireceğiz. Dolayısıyla tüm Cumhuriyet Halk Partililer, cumhuriyetin dediğine inanan kim varsa seçim sathı mahalinde aynı Aziz Kocaoğlu gibi geçen seçimde olduğu gibi köy köy dolaşmak zorundadır. Bu hepimizin sorumluluğudur. Onur kardeşimin belediye başkanı olmasından ya büyük heyecan duydum aday olmasından belediye başkanı olmasından da Büyük heyecan duyacağım. Masumiyetini, inancını, motivasyonunu görüyorsunuz. Cemil başkanla da aynı motivasyonu, inancı aynı kararda görüyorsunuz. Bir tarafta tevazu, alçak gönüllülük ama bir tarafta inanç, mücadele azmi ve motivasyon var. İzmir'i Cemil Tugay yönetecek. İzmir'i Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi yönetecek. Balçova'yı Onur Yiğit yönetecek. Herkes de bunu içine sindirecek. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı