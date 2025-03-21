Chp Genel Başkan Yardımcısı Bakan'dan Gazeteci Saymaz'a Destek Açıklaması

Chp Genel Başkan Yardımcısı Bakan'dan Gazeteci Saymaz'a Destek Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, yaptığı açıklamada, gazeteci İsmail Saymaz'ın yanında olduklarını belirtti

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, yaptığı açıklamada, gazeteci İsmail Saymaz'ın yanında olduklarını belirtti.

Bakan'ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İsmail Saymaz gazetecidir. Bu cümle tek başına çok güçlü ve yeterli İsmail Saymaz için. Yine de söylemek gerekir; İsmail Saymaz, bu ülkenin en iyi gazetecilerinden biridir. Yaptığı haberler de yazdığı kitaplar da araştırmacı gazeteciliğin en iyi örneklerindendir. İsmail Saymaz bilgisiyle, aklıyla ve mesleğinin sorumluluğuyla hareket ederek her zaman doğrunun yanında oldu, bu halkın sesi oldu. Bugün hepimiz İsmail Saymaz’ın yanındayız, gazeteciliğine tanığız.“

Anka Haber Ajansı

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