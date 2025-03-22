Chp Genel Başkan Yardımcısı Bulut: "Artık Pazartesi Günü Normal Bir Türkiye'ye Uyanmak İstiyoruz"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Biz korkmuyoruz, korku kalmadı bizde. Artık pazartesi günü normal bir Türkiye'ye uyanmak istiyoruz. Anormal Türkiye'de kapalı mekanları tükettik, korkuyu geride bıraktık" dedi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Biz korkmuyoruz, korku kalmadı bizde. Artık pazartesi günü normal bir Türkiye'ye uyanmak istiyoruz. Anormal Türkiye'de kapalı mekanları tükettik, korkuyu geride bıraktık" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Biz korkmuyoruz, korku kalmadı bizde. Artık pazartesi günü normal bir Türkiye'ye uyanmak istiyoruz. Anormal Türkiye'de kapalı mekanları tükettik, korkuyu geride bıraktık."
Anka Haber Ajansı