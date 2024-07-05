Chp Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin: "asıl Kutlamayı 2028’de Ya Da Ondan Önce Yapacağız”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, “Biz Türkiye'de hangi ili, hangi ilçeyi, hangi oranla kazanacağımızı seçimden önce hesaplamıştık. Seçim sonuçlarına sevindik. Bu bir başarıdır dedik, bir zaferdir demedik. Çünkü zaferi 2028'de ya da ondan önce ne zaman olacaksa genel seçimlerde o gün elde edeceğiz ve asıl kutlamayı o gün yapacağız” dedi.

ESMA TURAN

(MUĞLA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "'Biz Türkiye'de hangi ili, hangi ilçeyi, hangi oranla kazanacağımızı seçimden önce hesaplamıştık. Seçim sonuçlarına sevindik. Bu bir başarıdır dedik, bir zaferdir demedik. Çünkü zaferi 2028'de ya da ondan önce ne zaman olacaksa genel seçimlerde o gün elde edeceğiz ve asıl kutlamayı o gün yapacağız'" dedi.

CHP Muğla İl Danışma Kurulu Toplantısı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Ulaş Karasu, CHP Muğla Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda konuşanı Ensar Aytekin, şöyle konuştu:

“Bir yerel seçim yaşadık. Yerel seçimlere, bilimsel, örgütsel, dikkatli, planlı, ne yaptığını bilen nereye varacağını doğru hesaplayan bir yol ve yöntemle adaylaştırmalar yaptık. İşte Muğla örneklerden biri. Muğla'daki başarı kuşkusuz değerli adaylar, onların kadroları, örgütün emek vermesi, çalışması... Ama hepsinden ötesi Muğla örgütümüz, adaylarımız bir yumruk oldular. Biz hep şunu söyleriz, bu bir işe yaramaz ama bu çok işe yarar diye. Ben 26 yıllık siyasi hayatımda nerede örgütsel bir barış, huzur, bir kucaklaşma varsa, orada başarılı olduğumuzu gördüm. Nerede bir ayrışma çatışma kavga varsa orada da başarısız olduğumuzu gördüm. Şimdi, Muğla'daki bu kucaklaşmayı, bu birlikteliği, bu uyumu Türkiye'nin her yanına her iline yaymak gibi tarihsel bir görevimiz ve sorumluluğumuz var. Biz Türkiye'de hangi ili, hangi ilçeyi, hangi oranla kazanacağımızı seçimden önce hesaplamıştık. Çok sağlıklı ve doğru anketler yaptık, defalarca yaptık. Önümüzü görerek adım attık ve öngörümüz gerçekleşti. Seçim bitti, sonuçlar sadece Muğla'da Muğlalıları değil, Türkiye'deki sonuçlar Türkiye'de yaşayan, gönlü Mustafa Kemal Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten, laiklikten, özgürlükten ve çağdaşlıktan yana olan herkesi mutlu etti, herkesi sevindirdi. Ama bize biraz daha sorumluluk verildi. Bizim bundan sonra daha dikkatli, daha planlı, daha hesaplı, kendi iç sorunlarımızı çözerek, normalleşerek, kucaklaşarak Türkiye'deki kutuplaşmayı da gidererek, ülkeyi birleştirerek önümüzdeki dönemler için gitme zorunluluğumuzu ortaya koydu.

“1 Nisan sabahı, aynı sorumlulukla, aynı heyecanla çalışmalarımıza devam ettik”

Seçim sonuçlarına sevindik. Bu bir başarıdır dedik, bir zaferdir demedik. Çünkü zaferi 2028'de ya da ondan önce ne zaman olacaksa genel seçimlerde o gün elde edeceğiz ve asıl kutlamayı o gün yapacağız. Yan gelip yatmadık. Oturmadık, rehavete kapılmadık. 1 Nisan sabahı, aynı sorumlulukla, aynı heyecanla çalışmalarımıza devam ettik. Bakın, bu ülkede toplumun her kesiminin sorunları var. Örneğin, bu ülkede atanmayan bir öğretmen gerçeği var. Sayıları 1 milyonu bulan atanmayan öğretmenler var. Onların derdini, tasasını bu ülkeyi yönetenlerin önüne koyduk, sorunlarını çözmediler. Saraçhane Meydanı'nda onlarla birlikte toplandık, onların sesinin soluğu olduk. Yine bu ülkede geçinemeyen bir emekli gerçeği var. 25 yıl, 30 yıl emek veren, çalışan, prim ödeyen vatandaşlarımız emekli olduktan sonra yeniden çalışmak, yeniden iş aramak zorunda kalıyor ve ayda 10 bin lira emekli maaşına mahkum ediliyorlar. Onların da Ankara'da Tandoğan'da sesi soluğu olduk, emeklilerimizle Ankara'da toplandık, onların sorunlarını Türkiye'nin gündemine taşıdık.

“CHP derdi olan herkesin yanında olmaya devam edecek”

Devamında, Karadeniz bölgemiz tarımda özellikle çay üretiminde önemli bir bölge. Çay üreticilerinin sorunlarını Rize'nin meydanında, cumhurbaşkanının memleketinde o meydanda çay üreticileri ile birlikte dile getirdik. Türkiye'nin gündemine onların sorunlarını sorduk. Devamında, Türkiye bir tarım ülkesi evet, ama aynı zamanda bir buğday ambarı. 785 bin kilometrekarelik vatan toprağında yetişen buğday, ne yazık ki bu ülkede ithal ediliyor. Buğday üreticilerimiz üretemiyor, ürettiğini tarladan toplayamıyor, topladığıyla geçinemiyor. Onların bu gerçeğini de Trakya'da bir mitingde dile getirdik. Ardından işsizlerin, işçilerin, emeklilerin, geçinemeyenlerin, geçim sorunu yaşayanların sorunlarını da işçi, emekçi memleketi olan Gebze ilçemizde dile getirdik. Bu tematik mitinglerimiz devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi, kim olduğuna bakmadan, ülkesine veya milletine ihanet etmemiş, cebinde Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı taşıyan ama bir sorun yaşayan, isyan eden, derdi olan herkesin, her kesimin yanında olmaya devam edecek.''

Anka Haber Ajansı