Chp Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: "Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'na Karşı Kaybedeceğini Biliyor"

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı öncesi ANKA Haber Ajansı’na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “AKP Genel Başkanı Erdoğan, karşısında güçlü bir kişi olduğunu ve ona karşı kaybedeceğini biliyor. Onun için de her türlü baskıyla, hukuksuz şekilde mahkemelerin verdiği bir kararla, daha doğrusu savcının iddialarıyla Ekrem İmamoğlu içerde tutuluyor” dedi.

(ANKARA) - CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı öncesi ANKA Haber Ajansı’na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “AKP Genel Başkanı Erdoğan, karşısında güçlü bir kişi olduğunu ve ona karşı kaybedeceğini biliyor. Onun için de her türlü baskıyla, hukuksuz şekilde mahkemelerin verdiği bir kararla, daha doğrusu savcının iddialarıyla Ekrem İmamoğlu içerde tutuluyor” dedi.

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı "'İrade Milletindir'" temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. Kurultay öncesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ANKA Haber Ajansı’na konuştu. Adem şunları söyledi:

“Salon küçük ama delegelerimiz erkenden geldi, hazırun cetveline imzalarını attı. Bugün elbirliğiyle herkesin bir arada bulunduğu kurultay geçirip önümüze bakacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önderliğinde yolumuzu yürümeye, gençlerle, çocuklarla birlikte, bütün vatandaşlarımızla birlikte yol yürümeye... Bu yol iktidar yolu olacaktır. Bu yol için de her türlü mücadeleye hazırız. Burada gördüğünüz insanlar artık kenetlenmiş, sivil darbeye karşı olduklarını göstermek için burada iç içe geçmiş, eski küskünlükler bitmiş, birbirleriyle dargın olanlar barışmış, elbirliği içerisinde bayram havasında bir kurultay geçireceğiz. Genel başkanımızın delegelerin hemen hemen tamamının oylarını alacağını tahmin ediyorum.

Genel başkanımız bu son olaylarda Türkiye’de artık kabul edilebilir lider özelliğini kazanmış oldu. Onunla birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. Her türlü mücadeleye hazırız. Yapılan tüm baskılara karşı da dimdik duracağımızı buradan beyan etmek isteriz. Bu kurultaydan sonra biz iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz. Cesareti, yüreği varsa da artık AKP iktidarının erken seçim sandığını koyarak seçime gitmesi ve ülkeyi rahatlatması gerekiyor. Çünkü artık sokaktaki vatandaştan, insanların yaşam şartlarından haberi yok. Devlet kurumları arasındaki bağlantı kopmuş. Artık tekrar yeni bir düzene girmek gerekiyor. Cumhuriyet ilkelerine tam bağlı, hukukun üstünlüğünün olduğu, Anayasa'nın tam uygulandığı, kurallara uyulduğu bir ülke olmak için tekrar seçim yapılıp CHP’nin iktidar olması gerekiyor. Bunun için de Sayın Genel Başkanımızla birlikte mücadele etmeye, tüm bu olumsuzlukları, baskıları ortadan kaldırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Adem, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna da değinerek, şunları söyledi:

"Üç kişinin attığı iftiralarla tutuklanan, aslında hiçbir suç unsuru olmayan; sadece "görmüştüm, duymuştum" ifadeleriyle yapılan haksız bir tutuklama var. Çünkü AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşısında çok ciddi bir rakibi olduğunu biliyor. Ön seçime katılan 15,5 milyon insanların, pazar günkü yaptığımız seçimlere gelerek AKP’nin tahmin etmediği ama bizim çok iyi bildiğimiz sandıkları patlatacakları, insanların saatlerce kuyrukta bekleyeceği bir ortam olacağını biliyorduk ve bunu başardık. 16 milyon insanımız oy kullandı. Tüm haksızlığa, hukuksuzluğa karşı Ekrem İmamoğlu için oy kullandı. Çünkü AKP Genel Başkanı Erdoğan, karşısında güçlü bir kişi olduğunu ve ona karşı kaybedeceğini biliyor. Onun için de her türlü baskıyı hukuksuz şekilde mahkemelerin verdiği bir kararla, daha doğrusu savcının iddialarıyla içeride tutuluyor.. Biz biliyoruz ki kısa zamanda çıkacak ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olacaktır."

Anka Haber Ajansı