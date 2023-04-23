Chp Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 23 Nisan’da; Zübeyde Hanım’ın Anıt Mezarını Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşlik ettiği Gökçe Gökçen, kendisiyle aynı anda mezar ziyaretine gelen 2 yaşındaki İlke ve 6 yaşındaki ablası Beril ile de sohbet etti. İki kardeşle birlikte anıt mezara karanfil bırakan Gökçen, daha sonra Zübeyde Hanım Çay Bahçesi’nde oturan vatandaşlarla da bayramlaştı. Vatandaşlar Gökçen’e başarı dileklerini iletti. Gökçen ardından Başkan Tugay ile Karşıyaka Spor Kulübü ve Darüşşafaka arasında Mustafa Kemal Spor Salonu’nda oynanan basketbol maçını izledi.

“SÖZ VERDİK”

Gökçen, “103 yıl önce ulusal egemenliğin ilan egemenliğimizin ilan edildiği bugün büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün saygıdeğer annesi Zübeyde Hanımı ziyaret ettim. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü yetiştiren Zübeyde Hanımı saygı ve minnetle anıyorum. Oğlunun bize gösterdiği yolda 14 Mayıs’ta cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının demokrasi ile taçlandırılacağının sözünü verdik” dedi.

Anka Haber Ajansı