Chp Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: "Olağanüstü Kurultayımız Partimize Ve Milletimize Hayırlı Olsun"

Chp Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: "Olağanüstü Kurultayımız Partimize Ve Milletimize Hayırlı Olsun"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin olağanüstü kurultay kararını değerlendirirken, "CHP, savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Büyük Önderimizin bize emanetidir. Olağanüstü Kurultayımız partimize ve milletimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin olağanüstü kurultay kararını değerlendirirken, "CHP, savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Büyük Önderimizin bize emanetidir. Olağanüstü Kurultayımız partimize ve milletimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Gökçen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP Parti Tüzüğü'nün kendisine verdiği yetkiye dayanarak partisini 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya götürme kararı almasının ardından sosyal medya hesabı X'ten şu açıklamayı yaptı:

"CHP, savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Büyük Önderimizin bize emanetidir. Olağanüstü Kurultayımız partimize ve milletimize hayırlı olsun"

Anka Haber Ajansı

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