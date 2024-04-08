Chp Genel Başkan Yardımcısı Karabat, Taşova Belediye Başkanı Özalp’i Makamında Ziyaret Etti

HABER: ZEYNEP BOZUKLU / KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yerel seçimlerde Taşova Belediye Başkanı seçilen Ömer Özalp’i makamında ziyaret etti. Özalp’e tebrik dileklerini ileten Karabat, Taşova Belediyesi’nin 47 yıl aranın ardından CHP’ye geçtiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yerel seçimlerde Taşova Belediye Başkanı seçilen Ömer Özalp’i ziyaret etti.

Karabat, ziyarette yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

''Başkan Taşova'yı direkt alacağı konusunda kararlıydı. Dolayısıyla başkanımız Taşova konusunda hazır. Bir kez daha kendisini tebrik ediyorum. Hem Amasya'yı hem de Taşova'yı kazanmış olmamız önemli.

Partimiz şu anda Türkiye'nin birinci partisi. Dolayısıyla her konuda artık iktidarmış gibi sorumluluğumuz var. Taşova'da iktidarız ama Türkiye'de de aynı sorumluluk, aynı büyüklük bize düşüyor. Büyüklüğün bizde kalacağı şekilde siyaset yapmaya devam edeceğiz. Bize yerel yönetimleri emanet ettiler. Şimdi devleti de emanet edebileceklerini göstermemiz gerekiyor. Bu noktada size büyük görevler düşüyor. Koşullarımız zor olabilir. Ama biliyoruz ki Taşova önemli bir yer. Kendine ait kaynakları biz yaratabiliriz. Hizmet öncelediğimizde, geçmişten farklı olarak daha güzel işleri beraberce yapabiliriz. Taşova'nın değerine değer katmak bizim için çok önemli.

Şunu söylemek isterim, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bir önceki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemiş seçmenler bize oy verdiler. Bunu görüyoruz şu an. Bu son derece önemli. Türkiye zor koşullar yaşıyor ekonomik olarak. Bir ekonomik krizi artık içselleşmiş ve kanıksamış durumdayız. Buna karşı bir umut olan partimiz var.

"ŞİMDİ HİZMETTE İTTİFAK KONUSUNDA İLERLEMEMİZ GEREKİYOR"

Bizim ittifakımızı zengin. Ama şimdi hizmette ittifak yapmak konusunda ilerlememiz gerekiyor. Bunu yaparken de şunu söyleyeyim, bir yerlerde kavga etmek, tartışma derdimiz yok. Türkiye'yi siyasi kaosun içine sürüklemek gibi bir derdimiz yok Hükümetten beklentimiz şu, 440’a yakın belediyemiz var. Bu belediyelere eşit yaklaşmalarını istiyoruz. Dolayısıyla kimsenin üvey evlat olmadığını göstermelerini istiyoruz. Bu konuda beklentimiz büyük.

Tekrardan tebrik ediyorum. Kolay bir yerde başaramadınız. Ben size başarılar dilerken hem ilçe başkanımıza hem il başkanımıza milletvekilimize de çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte verdikleri katkılar için başarılar diliyorum.

Daha çok bir sorumluluk var üzerimizde. Bu sorumluluğun farkındayız. Sadece oy aldığımız kesimler değil, oy vermeyen kesimlere karşı da çok fazla sorunumuz var. Bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken de önce söyledim; kavgayı esas almayan, diyaloğu esas alan ve Türkiye'nin sorunlarını çözmeyi esas alan bir noktada durmaya devam edeceğiz.''

Anka Haber Ajansı