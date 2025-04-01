Chp Genel Başkan Yardımcısı Karabat: Zulme Uğrayan Tüm Yurttaşlarımızla Dayanışmayı Yükseltiyoruz

Chp Genel Başkan Yardımcısı Karabat: Zulme Uğrayan Tüm Yurttaşlarımızla Dayanışmayı Yükseltiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat tüketim boykotunu desteklediğini açıkladı. Karabat, "Zulme uğrayan tüm yurttaşlarımızla dayanışmayı yükseltiyoruz! Millet, devletin gerçek sahibidir.” dedi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat tüketim boykotunu desteklediğini açıkladı. Karabat,"Zulme uğrayan tüm yurttaşlarımızla dayanışmayı yükseltiyoruz! Millet, devletin gerçek sahibidir." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2 Nisan’da yapılacak tüketim boykotunu desteklediğini belirtti. Karabat açıklamasında şunları kaydetti:

"Zulme uğrayan tüm yurttaşlarımızla dayanışmayı yükseltiyoruz! Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak. #2NisanTüketimBoykotu"

Anka Haber Ajansı

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