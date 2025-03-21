Chp Genel Başkan Yardımcısı Karasu: "Bant Daraltarak, İnterneti Yavaşlatarak Neyi Çözüyorsunuz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözaltı kararı verilmesinin ardından özellikle İstanbul genelinde bant daraltılmasını Meclis gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Karasu, "Bant daraltarak, interneti yavaşlatarak neyi çözüyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, son yıllarda çeşitli olaylarda iktidar tarafından sosyal medya kullanımının kısıtlanması ve bant daraltılmasını Meclis gündemine taşıdı. Karasu, şunları kaydetti:

"İktidarın her toplumsal olay veya duyarlılığın arttığı dönemlerde uygulamaya soktuğu bant daraltılması girişimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) soruşturma ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözaltı kararı verilmesinin ardından özellikle İstanbul genelinde devreye sokuldu. Vatandaşlar, sosyal medya mecralarında erişim sorunu yaşarken, sağlık başta olmak üzere eğitim, sanayi, bankacılık gibi pek çok sektörü olumsuz etkiledi. Instagram, X, Facebook, WhatsApp başta olmak üzere sosyal ağlara bant daraltması uygulanması nedeniyle vatandaşlar haberleşmede de zorluklar yaşarken, eğitim araştırma hastaneleri başta olmak üzere ASM’ler, eczaneler ve sağlık kurumlarının kısıtlamadan olumsuz etkilendi. Bant daraltarak, interneti yavaşlatarak neyi çözüyorsunuz?"

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

19 Mart 2025 tarihinde sosyal medya için bant daraltma uygulaması hangi kurum tarafından faaliyete geçirilmiştir, bu konuda bir mahkeme kararı var mıdır?

Bant daraltma uygulaması hangi amaçlar doğrultusunda uygulanmıştır? Sosyal medyada veri akışını engellemenin tarafınızdan değerlendirilen faydaları nelerdir? Söz konusu amaçlara uygulama sonucunda ulaşılmış mıdır?

Uygulama konusunda herhangi bir açıklama yapılmış mıdır? Yapılmamış ise duyuru yapılmadan uygulanmasının gerekçesi nedir?

Bant daraltma uygulamalarında sosyal ağ hizmeti veren yetkilileri ile herhangi bir görüşme gerçekleştirilmekte midir? Gerçekleştiriliyor ise bu görüşmeler hangi kurum yetkilileri ile hangi tarihte gerçekleştirilmiş, hangi kararlar alınmıştır?

Bant daraltma uygulamasının düşünce, ifade ve haber özgürlüğüne aykırı olması sebebiyle konuya ilişkin herhangi bir resmi süreç başlatılması düşünülmekte midir?''

Anka Haber Ajansı