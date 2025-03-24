Chp Genel Başkan Yardımcısı Karasu: "Ulaştırma Bakanı Derhal İstifa Etmelidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, 19 Mart'ta yaşanan bant daraltma uygulamasına ilişkin olarak, "Muhalif televizyon kanallarını kapatmakla tehdit ettiler, canlı yayınlarını kestiler. Amaç bellidir; baskılar, belediyenin içine kadar sıkılan biber gazları, vatandaşlara uygulanan zulümlerin hiçbiri gözükmesin, gösterilmesin istiyorlar. Unutulmasın ki bugün darbe suçuna ortak olanlar, yarın mutlaka yargı önünde hesap verecektir. Ulaştırma Bakanı derhal istifa etmelidir" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, 19 Mart'ta yaşanan bant daraltma uygulamasına ilişkin olarak, "Muhalif televizyon kanallarını kapatmakla tehdit ettiler, canlı yayınlarını kestiler. Amaç bellidir; baskılar, belediyenin içine kadar sıkılan biber gazları, vatandaşlara uygulanan zulümlerin hiçbiri gözükmesin, gösterilmesin istiyorlar. Unutulmasın ki bugün darbe suçuna ortak olanlar, yarın mutlaka yargı önünde hesap verecektir. Ulaştırma Bakanı derhal istifa etmelidir" dedi.

"Sansürün boyutu artık darbe dönemini andırır bir hale dönüşmüştür"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, 19 Mart'ta yaşanan bant daraltma uygulamasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bu iktidar darbe yöntemleriyle, demokrasiyi ve düşünce özgürlüğünü askıya almak istiyor. Geleneksel medya sınırları içinde olan sansürün boyutu artık darbe dönemini andırır bir hale dönüşmüştür" dedi.

Karasu, şöyle devam etti:

"İletişim özgürlüğünü engellemek adına bu iktidarın atmadığı adım kalmamıştır. Bant daraltma uygulamasıyla vatandaşlar parasını verdiği, vergisini ödediği halde internet hizmetini alamadı. Muhalif sesler, öğrenciler, gazeteciler, hukukçular sosyal medyada tek tek susturuluyor. Aralarında hukukçuların meslek örgütünün de olduğu yüzlerce muhalif hesap erişime engellendi. Muhalif televizyon kanallarını kapatmakla tehdit ettiler, canlı yayınlarını kestiler. Amaç bellidir; baskılar, belediyenin içine kadar sıkılan biber gazları, vatandaşlara uygulanan zulümlerin hiçbiri gözükmesin, gösterilmesin istiyorlar. Unutulmasın ki bugün darbe suçuna ortak olanlar, yarın mutlaka yargı önünde hesap verecektir. Ulaştırma Bakanı derhal istifa etmelidir."

Anka Haber Ajansı