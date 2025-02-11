Chp Genel Başkan Yardımcısı Karasu: "Verimli Tarım Arazilerini Ranta Açmaya Doymadılar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Çeşmeli otobanının Taşucu’na uzatılması kapsamında projenin Kızkalesi etabında Kumkuyu’dan verilen bağlantı yolu çıkışının mahalle için tam bir kabusa dönüştüğünü belirterek, "Bir kişinin keyfi için, bin kişinin sağlayacağı rant için, bir kişinin daha mutlu yaşayabilmesi için burada yüzlerce insan evinden, bağından, bahçesinden, evinden sürülebilir mi? Yıllardır doymadılar. Verimli tarım arazilerini yok etmeye ranta açmaya, betona, demire gömmeye doymadılar" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Çeşmeli otobanının Taşucu’na uzatılması kapsamında projenin Kızkalesi etabında Kumkuyu’dan verilen bağlantı yolu çıkışının mahalle için tam bir kabusa dönüştüğünü belirterek, "Bir kişinin keyfi için, bin kişinin sağlayacağı rant için, bir kişinin daha mutlu yaşayabilmesi için burada yüzlerce insan evinden, bağından, bahçesinden, evinden sürülebilir mi? Yıllardır doymadılar. Verimli tarım arazilerini yok etmeye ranta açmaya, betona, demire gömmeye doymadılar" dedi.

Mersin’de otobanın uzatılması projesi kapsamında Erdemli Kumkuyu’da (Tırtar), proje 3’üncü defa değiştirilerek bağlantı yolu verilmesi sonucu evi yıkılacak 126 aileyi ziyaret eden CHP’li Ulaş Karasu'ya Mersin Milletvekili Talat Dinçer ve Gülcan Kış, Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Erdemli İlçe Başkanı Ahmet Dursen Şahin ile parti yöneticileri de eşlik etti.

Bölge sakinleri ile bir toplantı yapan ve sorunları dinleyen Karasu başkanlığındaki CHP heyeti, destek sözü verdi. Ayrıca yol çalışmasının yapıldığı alanı inceleyen CHP heyeti, konunu takipçisi olduğunun altını çizdi.

"Sorun iktidara yakın kişilerin projeyi 3. kez değiştirmesinden kaynaklı"

Karasu, ziyaretleri ilişkin yaptıı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yılan hikayesine dönen bu yolu yapan şirketi zengin etmek için sözleşme değişikliği yapılan projenin Çeşmeli-Kızkalesi etabında, bağlantı yolu güzergahı için tam üç kez proje değiştirildi. Tırtar Mahallesindeki 120’den fazla ev yıkılacak, tarihi doku bozulacak ve verimli limon bahçeleri sökülecek. Çeşmeli - Taşucu Otoyolu ile ilgili olarak; Bağlantı çıkış noktası bir çok yerde sit alanının üzerine kurulu anıtlar yüksek kuruluna gerekli itirazlar yapıldı rapor daha çıkmadı. 126 adet ev yıkılıyor. Aslında ilk projeye devam edilse bu sorunlar minimum seviyeye inecekti. Fakat iktidara yakın kişilerin projeyi 3. kez değiştirmesinden kaynaklı. Durum içinden çıkılmaz bir hal aldı.

"Verimli tarım arazilerini yok etmeye ranta açmaya doymadılar"

Önce bunların asıl amacını öğrenmeniz gerekiyor ki burada oynanan oyunları görelim. Yüklenici şirket tek başına ihaleye girdi ve 1,5 yıl da çalışmaya başlamadı. Neden başlamadı? Kazanacağı para kendisine yetmiyordu. Sonunda yapılmış ihale de şartnameyi, ücreti değiştirdiler. Kolin İnşaatın 45 bin olan garanti araç geçiş sayısını 90 bine çıkarttılar. Kilometre ücretini de 0.06 cente yükselttiler. 3 yıl yapım süresi, 13 yıl işletme süresi hesapladığınızda Kolin İnşaatın alacağı 600 milyon dolar bir an önce oldu 1,2 milyar dolar. Kolin İnşaatın cebine bir değişiklik ile 600 milyon doları verdiler. Bu değişikliğe bir altlık oluşturmaları da gerekiyordu. Ne yaptılar? Yolun projesini değiştirdiler. Yolun projesini değiştirmelerindeki an etkilerden birisi yüklenici firmaya rant sağlamaktır. Tüm projelerde yaptıkları gibi. Bu tarz mücadeleler siyasi mücadeleler değildir. Ama bu tarz olaylar tam da siyasi olaylardır. Burada siyaset tarafını seçer, ya ranttan yana olur ya halktan yana olur. Şimdi böyle bir projede birisi otel, inşaat yapacak diye proje değiştirilir mi? Burada 120 tane ev,a ile, mahalle mağdur edilebilir mi? Bir kişinin keyfi için, bin kişinin sağlayacağı rant için, bir kişinin daha mutlu yaşayabilmesi için burada yüzlerce insan evinden, bağından, bahçesinden, evinden sürülebilir mi? Yıllardır doymadılar. Verimli tarım arazilerini yok etmeye ranta açmaya, betona, demire gömmeye doymadılar.

"Bu konunun takipçisiyiz"

Yıllardır bu halk sizi baş tacı etti, 23 yıldır iktidardasınız. Artık bu milletin kanını emmekten vazgeçin. Türkiye’de yap, işlet, devret kamu-özel iş birliği projeleri ile kazanan 44 şanslı şirket var. Burayı yapan şirkette onlardan birisi. Bu 44 şirket geçen yıl bütçeden 202 milyar lira aldı. Önümüzdeki 3 yılda da yaptıkları projelerle 698 milyar lira alacak. Dediler ya, ‘bizim cebimizden 5 kuruş çıkmayacak. Bu 700 milyar lira kimin cebinden çıkıyor? Sizin ödediğiniz vergilerle çıkıyor. Siz vergi ödüyorsunuz, o paralar 44 tane şirketin, şanslı adamın cebine akıyor. Sizde burada 14 bin lira emekli maaşı ile 22 bin lira asgari ücret ile tarladaki ürün para eder mi etmez mi diye onu düşünerek çalışmaya mücadele etmeye devam ediyorsunuz. İnsanda biraz vicdan, utanma duygusu olur. 3’üncü projede Tırtar Mahallesinde bir anda bağlantı yolu ortaya çıktı. Burada kimlerin rantı var? Burada kimlere rant bağlıyorsunuz? Ulaştırma Bakanlığı çıkıp burada yaşayan vatandaşlarımıza açıklama yapmalı. Bu bölgede yaşayan 126 vatandaşımızın evi yıkılacak. Burada tarım arazileri yok edilecek. Burası aynı zamanda birinci derece SİT alanı bölgesidir. Ulaştırma Bakanlığı çıkıp bu bölgede yaşayan insanlara, kamuoyuna, tüm Mersinlilere, 85 milyona; bu projeyi niçin değiştirdiğini, bu projede kimler rant sağladığını, burada yaşayan yüzlerce vatandaşımızı neden mağdur ettiğini çıkıp açıklaması gerekiyor. Bu konunun takipçisiyiz."

"Bu konu siyasi bir mesele değil, memleket meselesi"

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer de konuya ilişkin, "Burası şu anda üçüncü güzergah. Bu güzergâh kime göre, neye göre, neden değiştirildi? Birinci çıkan yerde çok fazla sıkıntı yoktu aslında. Ama görülüyor ki birilerine peşkeş çekmek adına, birilerine hizmet vermek adına sırf marinadır, oteldir…bu bağlantı yolunu buraya kurdurmaya çalışıyorlar. Bu konu siyasi bir mesele değil, bu memleket meselesi" dedi.

Mersin Milletvekili Gülcan Kış da özellikle yaz aylarında çile yoluna dönüşen Çeşmeli-Taşucu Otoyol Projesi’nin bir an önce tamamlanması için defalarca Meclis kürsüsünde dile getirdiğini belirterek, "Sizlerin bütün sorunlarını mümkün olduğunca dile getirdik. Bunu iktidara veya iktidar milletvekillerine anlatmaya çalıştık. Burası bir an önce hizmete açılması gereken bir yol, bu yolun yaz aylarında vatandaşı, tatile gelenleri ne kadar mağdur ettiğini birebir yaşayanlardanım" ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı