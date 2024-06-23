Chp Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Yarın Bakan Şimşek İle Bir Araya Gelecek

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, yarın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşecek.

Edinilen bilgiye göre, Yalçın Karatepe yarın saat 10.00'da Hazine ve Maliye Bakanlığında, Bakan Şimşek ile bir araya gelecek. Karatepe görüşmede, vergide adalet talebi, asgari ücret ile en düşük emekli maaşında iyileştirme önerilerini ifade edecek. Son günlerde tartışma konusu olan ve TBMM'ye kanun teklifi olarak sunulması beklenen yeni vergi paketinin gündeme gelmesinin beklendiği görüşmede, ayrıca kamu-özel iş birliklerinin ve alım garantili projelerin bütçeye oluşturduğu yük dile getirilecek.

İki ismin ayrıca TBMM adına hesap denetimi yapmakla sorumlu Sayıştay'ın kamu işletmelerindeki etkinliğini yeniden sağlaması konusunda da fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Anka Haber Ajansı