Chp Genel Başkan Yardımcısı Karatepe'den Bakan Bolat'a Tepki

Chp Genel Başkan Yardımcısı Karatepe'den Bakan Bolat'a Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın sözlerine tepki gösterdi. Karatepe," 'iç talebi dengelemek' için politika uygulayanlar da ticarette maddi kayba yol açıyor. O politikaları uygulayanlara da dava açılabilir mi?" açıklamasında bulundu.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın sözlerine tepki gösterdi. Karatepe," "iç talebi dengelemek" için politika uygulayanlar da ticarette maddi kayba yol açıyor. O politikaları uygulayanlara da dava açılabilir mi?" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe’den Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın, "Boykot çağrısı yapanlara karşı maddi kaybı olan tazminat davası açabilir" sözlerine tepki geldi. Karatepe, sosyal medya hesabından bakan Bolat’ı etiketleyerek yaptığı açıkamada şu ifadeleri kullandı:

"’iç talebi dengelemek’ için politika uygulayanlar da ticarette maddi kayba yol açıyor. O politikaları uygulayanlara da dava açılabilir mi? @omerbolatTR "

Anka Haber Ajansı

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